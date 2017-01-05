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Стоимость продукции казахстанских производителей в 2016 году выросла на 16,8%04.01.2017
Экономика  20:14

Астана. 4 января. Kazakhstan Today - Стоимость продукции казахстанских производителей в 2016 году выросла на 16,8%, сообщила пресс-служба Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

По информации ведомства, в 2016 году цены предприятий-производителей в обрабатывающей промышленности повысились на 19,6%, горнодобывающей - на 14,1%. Произведенная продукция подорожала на 16,8%, услуги промышленного характера - на 3,6%, передает Kazakhstan Today.

"За прошедший год цены предприятий-производителей на мазут стали выше на 36,6%, топливо дизельное - на 35,3%, пропан и бутан сжиженные - на 29%, газ природный - на 27%, металлические руды - на 16,3%, нефть - на 15%, бензин - на 13,7%, уголь - на 1,4%", - отметили в пресс-службе.

Согласно статданным, увеличение цен отмечено на ферросплавы на 54,4%, свинец - на 51,9%, прокат черных металлов - на 39,8%, благородные металлы - на 30,1%, медь - на 24,3%, алюминий - на 19,6%.

Кроме того, повышение цен наблюдалось на крупы на 37,6%, мясо птицы - на 24,9%, муку ржаную - на 20%, пшеничную - на 9,4%, сахар - на 19,1%, чай - на 15,3%, масло растительное - на 15,2%, молочные продукты - на 12,8%, мясо скота - на 10,8%, хлеб - на 10,4%, рыбу - на 7,2%, макаронные изделия - на 4,9%.
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Фото: www.time.kz
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