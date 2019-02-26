Страховая компания "Салем" лишена лицензии на право осуществления страховой деятельности

Алматы. 25 февраля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана сообщил о лишении Акционерного общества "Страховая компания "Салем" лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правления Национального банка Республики Казахстан №29 от 21 февраля 2019 года, с 22 февраля 2019 года Акционерное общество "Страховая компания "Салем" лишена лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли "общее страхование" от 6 сентября 2018 года №2.1.54, по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 2-3) пункта 1 статьи 55 закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", за неустранение в установленные сроки обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия лицензии, и неоднократное (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) несоблюдение требований пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Приказом председателя Национального банка РК назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления страховой организации. Временная администрация страховой организации осуществляет свою деятельность в период до назначения ликвидационной комиссии страховой организации.

"С 22 февраля 2019 года страховая организация прекращает осуществление страховой или иной деятельности, все операции по имеющимся банковским счетам, за исключением операций, перечень которых определяется уполномоченным органом. Национальный банк Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) страховой организации. С даты лишения страховой организации лицензии, требования кредиторов к СК могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание страховой организации. По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации Нурахметову Руслану Сапаргалиевичу по телефону 8 (727) 356-26-26 и +7 708 722 03 75", - отмечается в сообщении пресс-службы.

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