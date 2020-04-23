Странам ЕАЭС рекомендовано развивать сотрудничество в сфере аквакультуры

Москва. 22 апреля. Kazakhstan Today - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сотрудничать в сфере аквакультуры и предложила для этого соответствующий перечень мер, передает Kazakhstan Today.

В основу документа легли результаты анализа рынка аквакультуры стран ЕАЭС, подготовленного Комиссией. Речь идет о разведении и выращивании рыб, ракообразных, моллюсков и водорослей в естественных и искусственных водоемах, на специально созданных морских плантациях.

В перечень включены пять блоков: меры в области ресурсного обеспечения, производства продукции аквакультуры, развития рынка, в сфере научно-инновационного сотрудничества, а также в области совершенствования нормативно-правовой и методологической базы, информационного обеспечения.

Что касается ресурсного обеспечения, то странам предлагается реализация совместных проектов в сфере племенного рыбоводства, создание мощностей по производству специализированных кормов и ветеринарных препаратов. Перспективным является развитие производственной кооперации с увеличением мощностей по переработке объектов аквакультуры и локализацией производства оборудования для рыбоводства.

Среди научно-инновационных мер - применение современных эффективных технологий, адаптированных к климату союзных государств; совместные селекционно-племенные исследования; использование инновационных технологий выращивания объектов аквакультуры в установках замкнутого водоснабжения и их переработки; создание технологий, позволяющих сохранить редкие и исчезающие виды.

Актуальность развития межгосударственного сотрудничества в ЕАЭС в сфере аквакультуры обусловлена конъюнктурой мирового и внутреннего рынка союза, а также общими вопросами развития рыбоводства в союзных государствах, которые целесообразно решать совместно. К числу проблемных вопросов относится нехватка качественного собственного рыбопосадочного материала, импортозависимость по кормам и лекарствам, высокий износ основных средств, недостаточное использование научного потенциала и другие", - прокомментировал министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

В рамках программы "Карта "Агроиндустрии" предполагается создание информационного раздела о производителях ресурсов в сфере аквакультуры.

В обзоре Комиссии отмечается, что в мире растет спрос на рыбу и другую продукцию водного промысла. Это сопровождается увеличением объема рыбоводства. Если 20 лет назад доля продукции аквакультуры в общемировом потреблении составляла лишь четверть, то сейчас достигает половины.

В ЕАЭС также наблюдается рост в этой сфере: за три года производство продукции аквакультуры в Армении увеличилось в 1,5 раза, Беларуси - на 15%, Казахстане - в 5,4 раза, Кыргызстане - в 2,3 раза, России - в 1,3 раза.

При этом потенциал государств ЕАЭС далеко не раскрыт. В среднем по странам союза среднедушевое потребление товаров аквакультуры составляет всего 1 килограмм в год, или около 5 % от потребления рыбной продукции. Для обеспечения же спроса населения стран союза в 2018 году импортировано 649,5 тыс. тонн рыбы и рыбной продукции на сумму $2,2 млрд", - информирует пресс-служба ЕАЭС.

Отмечается, что межгосударственное взаимодействие позволит предприятиям государств-членов заимствовать лучший опыт партнеров по ЕАЭС, повысить эффективность национальных планов по развитию рыбного хозяйства, стимулировать расширение торгово-экономических отношений. Это, в свою очередь, будет способствовать расширению ассортимента рыбной продукции, импортозамещению средств и ресурсов производства, а также сбалансированному развитию внутреннего рынка.

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