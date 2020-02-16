Страны-члены ЕАЭС договорились об обеспечении максимальной эффективности единого рынка

Москва. 15 февраля. Kazakhstan Today - Вчера в Москве прошли консультации по обсуждению проекта документа, определяющего стратегические направления Евразийской экономической интеграции до 2025 года, передает Kazakhstan Today.

По итогам обсуждений государства-члены ЕАЭС пришли к консенсусу по вопросам обеспечения максимальной эффективности единого рынка ЕАЭС, формированию цифрового пространства ЕАЭС, обеспечению цифровизации процесса государственных закупок и доступу к ним, реализации кооперационных проектов, совершенствованию институциональной базы ЕАЭС и так далее, сообщает пресс-служба главы правительства.

По итогам заседания стороны договорились продолжить обсуждение проекта стратегических направлений на очередном заседании Совета ЕЭК.

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