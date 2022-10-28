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Страны ЕАЭС будут обмениваться сведениями о продукции, не соответствующей техрегламентам

27.10.2022, 10:46 12091
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили проект закона "О ратификации Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств - членов Евразийского экономического союза в указанной сфере".
 
Соглашением предусмотрено функционирование системы информирования об опасной продукции, в рамках которой будет осуществляться обмен сведениями о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС.
 
Представляя законопроект, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин отметил, что заключение данного соглашения прямо предусмотрено статьей 53 Договора о Евразийском экономическом союзе.
 
Так, по его словам, соглашением предусмотрены:
 
- взаимодействие органов контроля стран ЕАЭС;
 
- порядок рассмотрения споров при несогласии с результатами государственного контроля в целях недопущения создания барьеров во взаимной торговле;
 
- взаимодействие органов госконтроля через информационную систему.
 

В целом ратификация соглашения направлена как на недопущение распространения несоответствующей продукции, так и на снятие технических барьеров при неправомерных проверках в странах ЕвразЭС", - пояснил министр.

 
В соглашении изначально учтены все требования действующего законодательства, в связи с чем его ратификация не повлечет изменений в законы Республики Казахстан, добавил Жумангарин.
 

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Малайзийская авиакомпания планирует начать полеты в Казахстан

27.10.2022, 17:30 5851
Малайзийская авиакомпания планирует начать полеты в Казахстан
Фото: МИИР РК
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Малайзийская аваиакомпания Air Asia Aviation Group намерена запустить рейсы из Куала-Лумпура (Air Asia X) и Бангкока (Thai Air Asia X) в Алматы. Об этом договорились на встрече министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев с коммерческим директором группы компаний Карен Чан.

Представители Air Asia Aviation Group подтвердили планы авиакомпании запустить на первом этапе рейсы из Куала-Лумпура (Air Asia X) и Бангкока (Thai Air Asia X) в Алматы частотой 4 рейса в неделю по каждому маршруту и следующим этапом в Астану частотой 3 рейса в неделю", - сообщается в пресс-релизе МИИР РК.

 
Также Air Asia планирует создать "виртуальный хаб" на территории Казахстана и выполнять полеты с пятой степенью "свободы воздуха" в Стамбул, Париж, Франкфурт  и Лондон.  
 
Ожидается, что открытие рейсов между странами будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических взаимоотношений, туризма и делового сотрудничества.
 
Для справки:

Air Asia является самой крупной бюджетной авиакомпанией в Азии, которая начала свою деятельность в 1996 году. Авиакомпанией перевезено более 600 млн пассажиров. Компания осуществляет полеты по более чем 400 направлениям в 25 странах мира. Парк воздушных судов насчитывает более 250 самолетов.
 

Нужно наращивать темпы кооперации - вице-премьер Узбекистана на встрече со Смаиловым

27.10.2022, 17:07 6486
Нужно наращивать темпы кооперации - вице-премьер Узбекистана на встрече со Смаиловым
Фото: Telegram/UKIMET
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и заместители премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и Журабек Мирзамахмудов, сообщили в пресс-службе главы правительства.
 
В ходе встречи Алихан Смаилов отметил, что Узбекистан является основным торгово-экономическим партнером Казахстана в Центрально-Азиатском регионе. Так, по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос почти на 33%. Положительная динамика сохраняется и в текущем году.
 
Премьер также подчеркнул, что большой вклад в укрепление экономического сотрудничества между государствами вносят казахстанско-узбекская Межправительственная комиссия и Форум межрегионального сотрудничества.
 
В свою очередь Жамшид Ходжаев заявил, что Казахстан является для Узбекистана стратегическим партнером, поэтому руководство страны готово и дальше укреплять комплексное взаимодействие.
 

Нам нужно наращивать темпы кооперации. Если у нас будет много стратегических кооперационных проектов, это позволит дать толчок развитию бизнеса и снятию барьеров в торговле. В целом мы готовы тщательно работать над увеличением взаимного товарооборота", - сказал Ходжаев.

 

С 1 ноября открываются прямые авиарейсы Астана - Павлодар

27.10.2022, 11:11 11526
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева по итогам рабочего визита в Павлодарскую область открыть прямое авиасообщение по маршруту Астана - Павлодар Комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития в оперативном порядке проведена соответствующая работа.
 
С 1 ноября текущего года открываются рейсы по социально значимому авиамаршруту Астана - Павлодар авиакомпанией Qazaq Air с частотой 4 раза в неделю. Стоимость билетов - 10 000 тенге.

Ожидается, что продажи билетов начнутся до конца сегодняшнего дня", - отметили в КГА.


Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что в настоящее время прямых рейсов из Павлодара нет даже в Астану.  

До конца года правительству необходимо восстановить регулярное авиасообщение по маршруту Павлодар - Астана. Также следует проработать вопрос ремонта взлетно-посадочной полосы местного аэропорта", - поручил президент.

 

Пассажирские авиаперевозки подорожали в Казахстане на 20%

27.10.2022, 10:04 13551
Пассажирские авиаперевозки подорожали в Казахстане на 20%
Фото: Depositphotos
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам сентября текущего года цены на услуги воздушного пассажирского транспорта выросли в годовой динамике на 20,4%.
 
Наибольший рост цен был зафиксирован в Туркестанской области: сразу на 49,3% за год. В тройку антилидеров также попали Шымкент (плюс 46%) и Актюбинская область (плюс 45,9%). Заметный рост цен наблюдался также в Алматы (плюс 45,1%) и Восточно-Казахстанской области (плюс 38,8%), информирует Finprom.kz.
 
При этом отмечается, что, несмотря на такой значительный рост цен в целом по РК, в 5 из 20 регионов страны было отмечено удешевление услуг в секторе. Так, в Павлодарской области цены снизились на 23,6% за год, в Улытауской - на 18,7%, в Алматинской - на 13,4%, в Карагандинской - на 6,7%, в Атырауской - на 4,2%.
 
Доходы предприятий воздушного транспорта в текущем году достигли 421,6 млрд тенге против 265,7 млрд тенге годом ранее. Рост в стоимостном выражении составил 58,7% за год. В помесячной динамике за текущий год наибольшие доходы компаний в секторе были зафиксированы в августе текущего года, наименьшие - в январе.
 
Большую часть доходов компании получили от перевозки пассажиров: 412,8 млрд тенге. Еще 8,8 млрд тенге пришлось на доходы от перевозки грузов, багажа и грузобагажа. Доходы от сдачи в аренду транспортных средств с экипажем составили 4,5 млрд тенге.
 

За январь-сентябрь текущего года авиакомпании перевезли 8 млн человек - на 15,7% больше, чем годом ранее. Непосредственно в сентябре пассажироперевозки в секторе составили 1 млн человек - сразу плюс 24,1 за год, хотя и на 9,8% меньше, чем в августе текущего года. Пассажирооборот составил 14,4 млрд пасс./км - на 32,2% больше, чем годом ранее. В сентябре показатель достиг 1,9 млрд пасс./км - сразу на 41,2% больше по сравнению с прошлым годом", - говорится в обзоре.

 
По итогам девяти месяцев перевозки груза и багажа воздушным транспортом составили 17,3 тысячи тонн - на 31,1% меньше, чем годом ранее. В сентябре перевозки упали на 15,9% по сравнению с сентябрем прошлого года и на 11,7% за месяц, до 2,1 тысячи тонн.
 
Грузооборот за январь-сентябрь текущего года составил 39 млн т/км - на 30% меньше, чем годом ранее. Непосредственно в сентябре грузооборот показал годовой спад на 9,2%, до 4,9 тысячи тонн.
 

В Нацбанке объяснили решение о повышении базовой ставки

26.10.2022, 17:27 22941
В Нацбанке объяснили решение о повышении базовой ставки
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном банке Казахстана объяснили решения о базовой ставке, которая сегодня была увеличена до 16% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п.
 

Решение соответствует предпосылкам, которые указывались ранее в наших коммуникациях. Оно следует принципу опережающей реакции денежно-кредитной политики, корректирует траекторию ставки, чтобы не допустить дальнейшего роста инфляционных ожиданий", - цитирует sputnik.kz председателя Нацбанка Галымжана Пирматова.

 
По его словам, инфляция в годовом выражении достигла 17,7%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который ускорился до 22,2%.
 
Отмечается, что инфляция непродовольственных товаров в сентябре ускорилась до 17,0%, сообщает inform.kz.
 
Значительно повысилась стоимость мебели, моющих и чистящих средств, товаров для ведения домашнего хозяйства, твердого топлива и обуви.
 
Годовые темпы роста цен на платные услуги достигли 12,3%. Основной вклад внес рост стоимости аренды, образования, отдельных видов услуг ЖКХ.
 

Устойчивость роста годовой инфляции демонстрируется в высоких показателях базовой инфляции, которая в сентябре достигла 19,7%. Это подтверждает высокие темпы роста цен по широкому кругу товаров и услуг", - цитирует zakon.kz главу Нацбанка Казахстана.

 
Отмечается, что ускорение темпов роста потребительских цен наблюдается по всем метрикам. В последние месяцы устойчиво растет сезонно очищенная инфляция. Ее аннуализированный показатель после замедления в июле до 17,7% в августе подрос до 23,2%, ускорившись в сентябре до 26,8%.
 

Инфляционные ожидания населения продолжают ускоряться. Медианная оценка ожидаемой на год вперед инфляции в сентябре текущего года составила 16,9%. Респонденты обуславливают это ожидаемым изменением цен на продукты питания и ГСМ, внешними событиями, а также изменением обменного курса. Это ускорение происходит на фоне миграционного шока, который, несмотря на свой потенциально временный характер, оказывает значительное влияние на инфляционные ожидания", - добавил Галымжан Пирматов.

 
Ранее сообщалось, что Нацбанк повысил базовую ставку до 16% годовых.
 

Авиационная администрация Казахстана подписала меморандум о сотрудничестве с Международным советом аэропортов

26.10.2022, 15:56 25521
Авиационная администрация Казахстана подписала меморандум о сотрудничестве с Международным советом аэропортов
Фото: Telegram/КГА РК
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Авиационная администрация Казахстана подписала меморандум о взаимопонимании с Airport Council International (ACI Europe и ACI World). Меморандум будет охватывать предоставление ряда аэродромных услуг и поддержку аэропортов со стороны ACI под контролем Комитета гражданской авиации, сообщили в ведомстве.
 

Одной из основных задач, поставленных Комитетом гражданской авиации перед Авиационной администрацией Казахстана, является развитие наземной инфраструктуры", - подчеркнули в КГА.

 
Там также добавили, что сотрудничество с ACI позволит достичь общей цели содействия развитию аэродромов Казахстана и решить ряд вопросов, таких как: аккредитация по выбросу углеводорода в аэропортах, доступность охраны здоровья и безопасности, управление данными посредством установления политики и правил проведения оценок и аккредитаций.
 
Для справки:

Airports Council International - это организация, которая представляет коллективные интересы аэропортов по всему миру для продвижения передового опыта в авиационной отрасли.
 

В Казахстане внедрят механизм увеличения МЗП в зависимости от инфляции

26.10.2022, 13:25 28026
В Казахстане внедрят механизм увеличения МЗП в зависимости от инфляции
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 2025 года будет внедрен механизм увеличения минимальной заработной платы в зависимости от уровня инфляции. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления в Республиканском общественном штабе.
 

С 2025 года будет внедрен механизм увеличения минимальной заработной платы в зависимости от уровня инфляции. Количество занятых в малом и среднем бизнесе достигнет 4,7 миллиона человек", - анонсировал глава государства.

 
По его словам, для обеспечения справедливого, прозрачного, понятного налогообложения начнет действовать новый Налоговый кодекс. Будут введены дополнительные налоговые ставки на предметы роскоши.
 

Мы будем стимулировать рост зарплат работников через установление встречных обязательств бизнеса при получении государственной поддержки", - пояснил Токаев.

 
Первостепенной задачей, продолжил президент, станет укрепление обрабатывающего сектора, модернизация инфраструктуры, наращивание энергетических мощностей.

Мы придадим мощный импульс аграрной сфере, усилим базовые отрасли промышленности и будем создавать новые отрасли, выпускающие продукцию высоких переделов. Будем проводить сбалансированную и прозрачную налоговую, бюджетную, денежно-кредитную и тарифную политику. Примем системные меры по сдерживанию инфляции", - заверил Токаев.

 
Он подчеркнул, что такая экономика станет основой устойчивого роста благосостояния народа.
 

В течение 7 лет мы планируем привлечь 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Активы Национального фонда будут увеличены до 100 миллиардов долларов. Все, что по праву принадлежит народу Казахстана, будет служить его интересам. Для этого мы обеспечим эффективное управление фондом, повысим его инвестиционный доход", - добавил президент.

 

Казахстан займет у МБРР более 345 миллионов евро для покрытия дефицита бюджета

26.10.2022, 11:06 27216
Казахстан займет у МБРР более 345 миллионов евро для покрытия дефицита бюджета
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили ратификацию Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития.
 
По словам министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, средства привлекаются для финансирования дефицита республиканского бюджета и поддержания комплекса мер, направленных на обеспечение стабильности социально-экономической обстановки в рамках мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
 
Заем МБРР предоставляется Республике Казахстан в сумме 345 700 000 евро со сроком погашения 11,5 года, включая 2,5-летний льготный период.
 

Ставка вознаграждения составляет Еврибор+переменный спред, единовременная комиссия - 0,25% от суммы займа, комиссия за резервирование - 0,25% годовых на неосвоенный остаток средств займа. Средства займа будут выделены в виде единого транша после вступления в силу соглашения о займе", - проинформировал министр.

 
Он пояснил, что обслуживание и погашение привлекаемого займа будут осуществляться за счет средств, предусматриваемых в республиканском бюджете в соответствии с финансовыми условиями соглашения.
 
Жамаубаев, отвечая на вопросы депутатов, сообщил, что в текущем году дефицит бюджета составляет 3,3% к ВВП, или примерно 3 трлн тенге.
 

С учетом необходимости обслуживания и погашения предыдущих долгов необходимо привлечь с рынка примерно 4 трлн тенге", - добавил глава Минфина.

 

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