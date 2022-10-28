Страны ЕАЭС будут обмениваться сведениями о продукции, не соответствующей техрегламентам

Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили проект закона "О ратификации Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств - членов Евразийского экономического союза в указанной сфере".

Соглашением предусмотрено функционирование системы информирования об опасной продукции, в рамках которой будет осуществляться обмен сведениями о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС.

Представляя законопроект, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин отметил, что заключение данного соглашения прямо предусмотрено статьей 53 Договора о Евразийском экономическом союзе.

Так, по его словам, соглашением предусмотрены:

- взаимодействие органов контроля стран ЕАЭС;

- порядок рассмотрения споров при несогласии с результатами государственного контроля в целях недопущения создания барьеров во взаимной торговле;

- взаимодействие органов госконтроля через информационную систему.

В целом ратификация соглашения направлена как на недопущение распространения несоответствующей продукции, так и на снятие технических барьеров при неправомерных проверках в странах ЕвразЭС", - пояснил министр.

В соглашении изначально учтены все требования действующего законодательства, в связи с чем его ратификация не повлечет изменений в законы Республики Казахстан, добавил Жумангарин.