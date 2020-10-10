Ереван. 9 октября. Kazakhstan Today - Евразийская экономическая комиссия на заседании Евразийского межправительственного совета 9 октября представила информацию по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС из "дорожной карты" за 2018-2019 годы, передает Kazakhstan Today.

С начала 2020 года страны ЕАЭС устранили 9 барьеров на внутреннем рынке союза. Это говорит о стремлении обеспечить функционирование внутреннего рынка ЕАЭС исходя из принципа четырех "свобод": движения товаров, капитала, услуг и рабочей силы.

Дорожная карта по большей части исполнена. Остается ряд препятствий и мероприятий, требующих продолжения работы, которые планируется закрепить в новой дорожной карте", - сообщает пресс-служба ЕЭК.

Также согласованы подходы по устранению изъятий и ограничений на 2021-2022 годы. В этом вопросе продолжит активно принимать участие Совет ЕЭК.

Кроме того, в пресс-службе ЕЭК рассказали, что ЕМПС утвердил отчет о зачислении и распределении ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств ЕАЭС в 2019 году.

Члены Межправсовета утвердили отчет о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС в 2019 году. В 2019 году наблюдается увеличение поступлений в бюджеты государств-членов сумм ввозных таможенных пошлин, начавшееся с 2017 года. Общий объем ввозных таможенных пошлин, в долларовом эквиваленте вырос с 12,3 до 12,7 млрд долларов США", - говорится в сообщении.

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