Строительство частной трассы от Шанхая до Гамбурга через Казахстан стартует в 2021 году

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - Строительство трассы "Меридиан", которая пройдет от Шанхая до Гамбурга, начнется в 2021 году. Об этом сообщил спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин, передает Kazakhstan Today.

Дорога пройдет через Китай, Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу и Германию. Строительство трассы позволит увеличить скорость доставки грузов из Европы в Азию почти в пять раз.

У нас в этом году начнется строительство "Меридиана". Дороги, которая должна фактически пройти по диагонали Саратовской области от Перелюбского до Турковского района, причем с мостовым переходом, в рамках строительства автомагистрали, которая пройдет по территории Российской Федерации и соединит Европу с Азией. Это дорога Гамбург - Шанхай, Шанхай - Гамбург", - сообщил Володин.

По словам председателя Госдумы, новая трасса позволит не только улучшить транспортное обеспечение, но и будет способствовать экономическому развитию.

Общая протяженность трассы Шанхай - Гамбург приблизится к 8,5 тыс. километров, сообщает ТАСС

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