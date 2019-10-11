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Строительство газопровода "Сарыарка" завершено в срок

10.10.2019, 08:53 7426
Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - Председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов вчера принял участие в церемонии сварки "золотого стыка" газопровода "Сарыарка", которая официально завершила строительство линейной части магистрали, передает Kazakhstan Today. 
 
Общая протяженность газопровода составила 1061,3 километра. охват - 171 населенный пункт. Стоимость проекта - 267,3 млрд тенге.
 
Напомним, газопровод строится по поручению Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Активное участие в финансировании масштабного проекта принял Фонд "Самрук-Казына", подрядчиком строительства выступила компания АО "НГСК "КазСтройСервис", оператором - "Астана Газ КМГ".
 
Отметим, что строительство линейной части проекта по линии дочерней компании фонда АО "НК "КазМунайГаз" было начато в марте текущего года. Таким образом, строителям потребовалось всего 8 месяцев, чтобы протянуть газопровод по маршруту Кызылорда - Жезказган - Караганда - Темиртау - Нур-Султан.
 
Ахметжан Есимов дал положительную оценку строительству и подчеркнул значимость бесперебойного снабжения природным газом северных и центральных регионов страны, перевод с угля на газ объектов отопления, а также улучшение экологии областей, по которым проходит газопровод.
 
"Газопровод, построенный в рамках Пяти социальных инициатив Первого Президента Казахстана, соединил Центральный Казахстан и столицу нашего государства с единой газотранспортной сетью страны. Это самый крупный инфраструктурный проект за годы независимости и выполнен он был менее чем за год", - сказал Ахметжан Есимов.
 
Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что была проведена большая работа. Задача местных исполнительных органов - распределить газ внутри города.
 
Первая очередь проекта предполагает подачу газа в газораспределительные сети до ТЭЦ-1, 2, 3, Коктал-1, 2, посёлок Железнодорожный, Юго-Восток (правый и левый). По завершении 1-го этапа провести газ домой смогут жители 13,5 тыс домов.
 
Вторая очередь проекта - жилые массивы Мичурино, Интернациональный, Куйгенжар (1-2 ПК), Тельман (3-й ПК), Пригородный, Garden Village, Family Village (4-й ПК).
 
Третьей очередью будут газифицированы жилые массивы Ильинка (1-2-й ПК), Шубар (3-й ПК), Ондирис (4-й ПК).
 
После ввода в эксплуатацию газопровод передадут в аренду АО "Интергаз Центральная Азия" (ИЦА), которое будет осуществлять транспортировку газа.
 

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