Строительство и ремонт 25 объектов в Каракинском районе Мангистауской области обеспечили работой сотни жителей

Актау. 15 июня. Kazakhstan Today - В Каракиянском районе Мангистауской области в рамках "Дорожной карты занятости - 2020" ведется строительство и ремонт 25 объектов, передает Kazakhstan Today.

Размер финансовых средств, выделенных на наш район по госпрограмме, составляет 4 млрд 717 млн тенге. В том числе из текущего трансферта на 7 проектов предусмотрены 792 млн тенге. По остальным 18 проектам за счет государственных ценных бумаг будет потрачено 3 млрд 924 млн тенге. Сэкономленные финансы составят 412 млн 200 тыс. тенге. На июнь запланировано 759,8 млн тенге. Из них уже освоено около 119 млн", - сказала на брифинге заместитель акима Каракиянского района Гульмира Кылаубаева.

По ее словам, в селе Курык для ремонта существующей канализации и ее строительства в новых микрорайонах предусмотрены 91,6 млн тенге. Еще 26,7 млн выделено на строительство насосной станции "Актау - Курык 2-СИОТ". Как отметила Кылаубаева, деньги, запланированные на данные цели до сих пор не переведены из республиканского бюджета.

Кроме этого, поданы заявки на текущие ремонты здания средней школы №4 в селе Курык, домов культуры в поселках Сенек и Бостан, автодороги внутри поселка Курык и ремонт трубопровода на сумму 90,1 млн тенге.

Ожидается открытие 1128 новых рабочих мест, в том числе 565 человек будут задействованы на строительстве данных проектов. На сегодняшний день созданы 360 постоянных рабочих мест. Рабочим утверждена месячная заработная плата в размере от 115 тыс. до 250 тыс. тенге. Средняя зарплата составляет 150 тыс. тенге", - сказала замакима.

По ее словам, на переоборудование административного здания в Центр школьников предусмотрено 138 млн 200 тыс. тенге. Запланировано закончить строительство в течение 5 месяцев, по программе планируется создание 40 рабочих мест. На сегодняшний день 20 человек привлечены к работам через центр занятости.

На станции Ералиево на строительство пристройки к начальной школе №2 предусмотрено 308,6 млн тенге. По данному проекту будут созданы 50 рабочих мест. Пока приняты 14 человек. 5 человек, зарегистрированные в Центре занятости получили направления на работу. Имеется также запрос еще на 20 человек", - сказала Кылаубаева.

В Жетибае на 26,6 млн тенге заключен договор на текущий ремонт здания средней школы №8. По госпрограмме должны быть созданы 10 рабочих мест, из них 5 человек привлечены к работам через центр занятости. Средняя заработная плата составляет 100 тыс. тенге.

Также составлен договор на текущий ремонт здания средней школы Каракудук в селе Бостан на сумму 33,8 млн тенге. Созданы 11 рабочих мест. Из них 6 человек привлечены к работам через центр занятости.

Кроме того, составлен договор на текущий ремонт здания средней школы Кашаган в селе Сенек на сумму 30,2 млн тенге. По требованиям программы будут созданы 10 рабочих мест, 7 человек уже приняты на работу через центр занятости.

Составлен договор на текущий ремонт здания и спортзала средней школы №4 в поселке Жетибай на сумму 234 млн тенге. Ремонтные работы идут полным ходом. Число рабочих мест, создающихся по требованиям программы - 100, в том числе трудоустроены 50 человек из числа зарегистрированных в центре занятости. По данному проекту уже освоены денежные средства на сумму 70,2 млн тенге, запланированные на май. Остальные размещены на ноябрь - декабрь. Будут поданы дополнительные заявки о передвижении их на июнь - июль. Средства, сэкономленные на данные цели будут запрошены на ремонт крыши начальной школы, на полную замену и благоустройство теплосетей и котлов, противопожарной и сигнализационной систем. Необходимо заключить договоры", - сказала замакима.

На текущий ремонт домов культуры в селах Сенек и Бостан будут заключены договоры на сумму 28,2 млн тенге. По требованиям программы будут созданы 10 рабочих мест, 5 человек приняты на работу через центр занятости.

На текущий ремонт Каракиянского профессионального колледжа предусмотрено 19,3 млн тенге, здания районной больницы в Курыке и здания поликлиники - 110,4 млн тенге, на установку в Жетибае здания модульной канализационной очистки - 230 млн тенге, для проведения канализационной системы в новых и действующих микрорайонах в Курыке - 334,9 млн тенге, на текущий ремонт водопровода в селе Курык - 67,2 млн тенге, на строительство водонасосной станции Актау - Курык - 90,5 млн тенге, на водообеспечение насосной станции курортной зоны в местности Саржа - 579 млн тенге, на средний ремонт внутри поселковых дорог в Жетибае - 205 млн тенге, на средний ремонт внутри поселковых дорог в Мунайшы - 76,2 млн тенге, на средний ремонт автодорог в Курыке - 141,1 млн тенге, на реконструкцию части (0-й - 50-й километры) автодороги Ата жолы - 650 млн тенге, на строительство участка с 51-го по 97-й километр данной трассы - 445 млн тенге. Здесь планируется создание около 400 новых рабочих мест", - сказала Г. Кылаубаева.

По ее словам, для проведения сети газопровода в дома, куда не дошел газ в селе Мунайшы, в Курыке в жилые дома по улице "Карьер", в некоторых домах Жетибая, для строительства автодороги в селе Куланды, на строительство автодороги в Мунайшы в областном бюджете не внесены поправки и не подготовлены планы по финансированию.

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