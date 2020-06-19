Строительство новых заводов решит проблему дефицита воды в Мангистауской области

Актау. 18 июня. Kazakhstan Today - В ближайшие два года вопрос водообеспечения в Мангистауской области будет решен благодаря строительству опреснительных заводов, передает Kazakhstan Today.

В самом густонаселённом в области Мунайлинском районе питьевая вода подается по графику, однако этого недостаточно для нужд населения, особенно в летний период, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

За последние несколько лет численность населения значительно выросла, что, в свою очередь, породило острую нехватку пресной воды. Сегодня Мангистауский энергокомбинат (МАЭК) производит 50 тыс. кубометров питьевой воды, обеспечивая нужды только города Актау, а опреснительный завод "Каспий" производит в сутки 20 тыс. кубометров, но и это не решает вопроса дефицита питьевой воды. Для увеличения суточной мощности производства (до 23 тыс. кубометров воды) в этом году были выделены дополнительные средства.

Аким Мангистауской области Серикбай Трумов отметил, что меры по решению водообеспечения населения уже разработаны. Так, в ближайшее время, ожидается подключение дополнительной опреснительной установки при заводе "Каспий", что позволит вырабатывать дополнительно 20 тыс. кубометров воды в сутки. На эти цели, по поручению главы правительства, были выделены дополнительные средства в размере 1 млрд тенге.

При эффективной реализации проекта Мунайлинский район к концу 2021 года будет полностью обеспечен централизованным водоснабжением.

Новый проект - строительство и ввод в эксплуатацию опреснительного завода мощностью 50 тыс. кубометров воды в сутки в районе курортной зоны "Кендерли" - полностью решит вопрос с нехваткой питьевой воды в Мангистау. На сегодняшний день по поручению премьер-министра ТЭО, подготовленное АО НК "КазМунайГаз", проходит госэкспертизу.

"Также в регионе ведутся работы по строительству опреснительного завода на месторождении "Каражанбас". Это позволит месторождению стать само обеспеченным в вопросах водоснабжения и перенаправить 17 000 кубометров питьевой воды из водопровода "Кигаш- Мангистау", которое использовало месторождение, на нужды жителей региона", - сказал аким области Серикбай Трумов.

По информации пресс-службы, нехватка питьевой воды отмечается и в селах Тупкараганского района. В связи с этим разрабатывается проект строительства опреснительной установки в Форт-Шевченко.

Акимат области убежден, что реализация новых проектов по строительству опреснительных установок и заводов в Мангистау на сто процентов решит вопрос с дефицитом питьевой воды.

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