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Субъекты малого и среднего бизнеса в РК могут получить отсрочку по кредитам на два месяца

05.08.2020, 17:19 6400
Субъекты малого и среднего бизнеса в РК могут получить отсрочку по кредитам на два месяца
Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сообщило об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, передает Kazakhstan Today.
 

В связи с продлением с 3 августа текущего года строгих ограничительных карантинных мер, по поручению президента РК Агентством утверждены дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), деятельность которых ограничена, запрещена либо приостановлена в результате введения карантинных мер. Отсрочка по договорам банковского займа и микрокредита для субъектов МСП 

предоставляется на 60 дней - с 3 августа до 1 октября 2020 года", - сообщила пресс-служба Агентства.
 
Для предоставления отсрочки платежей по договорам банковского займа и (или) микрокредита субъектов МСП решение принимается кредитной организацией на основании заявления заемщика и без предоставления заемщиком документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния. Срок рассмотрения кредитными организациями заявлений заемщиков составляет 2 рабочих дня.
 

Заявление заемщика составляется в произвольной форме и предоставляется в кредитную организацию посредством электронной почты, онлайн-системы "банк-клиент", интернет-ресурса, мобильного приложения или других средств связи. Кредитная организация может иметь типовую форму заявления, утвержденную внутренним порядком. Отсрочка платежей по договору банковского займа или микрокредита предоставляется путем установления нового графика платежей, в виде равномерного распределения ранее отсроченных платежей заемщика до конца срока займа, если иной метод погашения задолженности не определен в заявлении заемщика", - уточнили в пресс-службе.

 
Порядок предоставления отсрочки распространяется на субъекты МСП, осуществляющих деятельность в следующих отраслях:
 
1) работы крытых (продовольственных и непродовольственных рынков);
 
2) движение междугородних автобусов (микроавтобусов), пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих поездов), формирование общих вагонов;
 
 3) автобусные станции (автовокзалы);
 
4) работа развлекательных учреждений, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов;
 
5) работа ресторанов, баров, ночных и игровых клубов;
 
6) услуги по организации проживания;
 
7) деятельность в области здравоохранения;
 
8) деятельность туристских агентств и операторов;
 
9) деятельность по обслуживанию зданий и благоустройству территорий;
 
10) операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
 
11) работа объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов;
 
12) работа дошкольных организаций (частные, без госзаказа);
 
13) работа частных организаций среднего образования;
 
14) массовые мероприятия (зрелищные, спортивные, семейные, памятные и другие массовые мероприятия, в том числе на дому);
 
15) работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, пляжей, аквапарков;
 
16) работа религиозных объектов;
 
17) работа центров и салонов, оказывающих косметологические услуги;
 
18) деятельность в области офисного административного и вспомогательного обслуживания, направленная на поддержание коммерческой деятельности.
 

По другим отраслям экономики субъект МСП может до 15 сентября текущего года подать заявление в кредитную организацию с приложением документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния. Для этой категории МСП рассмотрение заявлений сокращено до 10 рабочих дней. Кредитная организация в индивидуальном порядке осуществляет оценку и при ухудшении финансового состояния предоставляет отсрочку по кредиту на срок не менее 90 дней", - сообщили в Агентстве.

 
С полным текстом приказа Агентства №311 от 3 августа 2020 года можно ознакомиться по ссылке.
 

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