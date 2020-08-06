Субъекты малого и среднего бизнеса в РК могут получить отсрочку по кредитам на два месяца

Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сообщило об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, передает Kazakhstan Today.

В связи с продлением с 3 августа текущего года строгих ограничительных карантинных мер, по поручению президента РК Агентством утверждены дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), деятельность которых ограничена, запрещена либо приостановлена в результате введения карантинных мер. Отсрочка по договорам банковского займа и микрокредита для субъектов МСП

предоставляется на 60 дней - с 3 августа до 1 октября 2020 года", - сообщила пресс-служба Агентства.

Для предоставления отсрочки платежей по договорам банковского займа и (или) микрокредита субъектов МСП решение принимается кредитной организацией на основании заявления заемщика и без предоставления заемщиком документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния. Срок рассмотрения кредитными организациями заявлений заемщиков составляет 2 рабочих дня.

Заявление заемщика составляется в произвольной форме и предоставляется в кредитную организацию посредством электронной почты, онлайн-системы "банк-клиент", интернет-ресурса, мобильного приложения или других средств связи. Кредитная организация может иметь типовую форму заявления, утвержденную внутренним порядком. Отсрочка платежей по договору банковского займа или микрокредита предоставляется путем установления нового графика платежей, в виде равномерного распределения ранее отсроченных платежей заемщика до конца срока займа, если иной метод погашения задолженности не определен в заявлении заемщика", - уточнили в пресс-службе.

Порядок предоставления отсрочки распространяется на субъекты МСП, осуществляющих деятельность в следующих отраслях:

1) работы крытых (продовольственных и непродовольственных рынков);

2) движение междугородних автобусов (микроавтобусов), пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих поездов), формирование общих вагонов;

3) автобусные станции (автовокзалы);

4) работа развлекательных учреждений, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов;

5) работа ресторанов, баров, ночных и игровых клубов;

6) услуги по организации проживания;

7) деятельность в области здравоохранения;

8) деятельность туристских агентств и операторов;

9) деятельность по обслуживанию зданий и благоустройству территорий;

10) операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;

11) работа объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов;

12) работа дошкольных организаций (частные, без госзаказа);

13) работа частных организаций среднего образования;

14) массовые мероприятия (зрелищные, спортивные, семейные, памятные и другие массовые мероприятия, в том числе на дому);

15) работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, пляжей, аквапарков;

16) работа религиозных объектов;

17) работа центров и салонов, оказывающих косметологические услуги;

18) деятельность в области офисного административного и вспомогательного обслуживания, направленная на поддержание коммерческой деятельности.

По другим отраслям экономики субъект МСП может до 15 сентября текущего года подать заявление в кредитную организацию с приложением документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния. Для этой категории МСП рассмотрение заявлений сокращено до 10 рабочих дней. Кредитная организация в индивидуальном порядке осуществляет оценку и при ухудшении финансового состояния предоставляет отсрочку по кредиту на срок не менее 90 дней", - сообщили в Агентстве.

С полным текстом приказа Агентства №311 от 3 августа 2020 года можно ознакомиться по ссылке

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