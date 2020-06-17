Субъекты МСБ, пострадавшие в период ЧП и карантина, могут получить отсрочку по кредитам

Нур-Султан. 16 июня. Kazakhstan Today - Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка подписан приказ "О дополнительных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", передает Kazakhstan Today.

Целью приказа является поддержка субъектов МСБ, реализация планов по восстановлению финансового состояния и предотвращения случаев возникновения просроченной задолженности по договорам банковского займа и микрокредита, выданным на предпринимательские цели.

Так, согласно документу, поддержка предоставляется на основании заявления субъекта малого и среднего предпринимательства, составленного в произвольной форме, с приложением необходимых документов.

При обращении субъекта малого и среднего предпринимательства кредитная организация в индивидуальном порядке проводит оценку его финансового состояния, влияния чрезвычайного положения и (или) карантина на предпринимательскую деятельность заявителя и оценку перспектив восстановления финансового состояния", - говорится в приказе.

При наличии объективных причин ухудшения финансового состояния субъекта малого и среднего предпринимательства в период чрезвычайного положения и (или) карантина и возможности восстановления его предпринимательской деятельности, кредитная организация предлагает субъекту малого и среднего предпринимательства:

1) рефинансирование банковского займа и (или) микрокредита по льготным условиям в рамках государственных программ поддержки субъектов предпринимательства, в случае, если кредитная организация участвует в реализации государственных программ, либо по внутреннему порядку реструктуризации займов и (или) микрокредитов;

2) предоставление отсрочки платежей по договорам банковского займа и (или) микрокредита на период, достаточный для восстановления финансового состояния и платежеспособности субъекта малого и среднего предпринимательства. Период отсрочки платежей составляет не менее 90 (девяноста) календарных дней, если иные сроки не указаны в заявлении субъекта малого и среднего предпринимательства.

Отметим, что принятие решений о рефинансировании или отсрочке платежей на основании поданных в кредитную организацию заявлений будет осуществляться с 16 июня 2020 года по 15 сентября 2020 года. При этом срок рассмотрения заявлений - не более 20 дней.





С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь

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