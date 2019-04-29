Суд в Алматы принял апелляционную жалобу на решение о ликвидации Qazaq Banki

Алматы. 30 ноября. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный экономический суд Алматы принял апелляционную жалобу на решение о принудительной ликвидации АО "Qazaq Banki", передает Kazakhstan Today.





24 октября 2018 года специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО "Qazaq Banki". 29 ноября на решение суда подана апелляционная жалоба и принята к рассмотрению судом первой инстанции (СМЭС Алматы). Таким образом, решение суда не вступило в законную силу", - сообщили в пресс-службе Казахстанского фонда гарантирования депозитов.





Как уточнили в КФГД, максимальный срок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции составляет два календарных месяца. Если суд апелляционной инстанции не удовлетворит апелляционную жалобу, то решение суда вступит в законную силу в момент оглашения и после этого КФГД сможет начать выплату возмещения вкладчикам.





Казахстанский фонд гарантирования депозитов располагает достаточными средствами для выплаты гарантийного возмещения всем вкладчикам АО "Qazaq Banki". В АО "Qazaq Banki" размещены депозиты 18 246 вкладчиков физических лиц на общую сумму 20,8 млрд тенге. Сумма выплаты из резерва Казахстанского фонда гарантирования депозитов составит 20,4 млрд тенге, что не превышает 3% процентов от объема резерва Казахстанского фонда гарантирования депозитов", - отметили в пресс-службе.





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