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Сулейменов призвал монополистов повышать эффективность работы, а не тарифы

16.11.2018, 16:29 8457
Алматы. 16 ноября. Kazakhstan Today - Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов провел в Алматы совещание по вопросам тарифов монополистов, передает Kazakhstan Today.

На встрече присутствовали представители общественных объединений, коммунальных предприятий, маслихата и акимата Алматы, сообщает пресс-служба министерства.

"Считаю, что разговор у нас состоялся хороший, откровенный. Мы заслушали монополистов во всех сферах: в теплоснабжении, газоснабжении, электроснабжении. Разобрались во всех их программах. Они рассказали и показали без утайки. В ходе разговора смогли подойти к этому очень ответственно, детально и, исходя из этого, выявить пути решения. Не только что здесь и сейчас мы добились того, что все монополисты будут снижать свои цены. Но есть вещи и системного характера, чтобы они продолжали работать эффективно. Не повышая тариф из года в год", - сказал министр.

Представители департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей сообщили о проведенной с монополистами работе по исполнению законодательства и принятых мерах по снижению необоснованных тарифов. В свою очередь, глава МНЭ РК призвал подчиненных соблюдать баланс интересов.

"Здесь я призываю к балансу, потому что мы, в конце концов, должны инфраструктуру обновлять. Может, стоит посмотреть, конкретно детали. Не перегните палку. Я к чему призываю... Потому что потом мы получим проблемы с качеством, отключение, и на производственную сферу может это повлиять. Поэтому строгость должна быть, но не должно быть перегибов", - сказал он.

Также министр дал поручение изучить повышение тарифов на транспортировку угля.

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