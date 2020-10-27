Султанов: НТС станет главной инфраструктурой Евразийского продовольственного хаба

Как отметил министр торговли, создание национальной товаропроводящей системы с интеграцией в аналогичные системы стран ЕАЭС и Центрально-Азиатского региона - это важное поручение главы государства.
НТС станет главной инфраструктурой Евразийского продовольственного хаба. В Казахстане она будет состоять из 24 оптово-распределительных центров, которые призваны оказывать полный комплекс услуг по сохранению и перераспределению фермерской продукции", - рассказал Султанов.
По его словам, создание таких центров позволит консолидировать усилия множества хозяйств, включая ЛПХ (личные подсобные хозяйства), при закупе сырья, производстве и реализации продукции. И одновременно обеспечит всю вертикаль сельхозпроизводителей гарантированным сбытом товара и ростом доходов.
В целом НТС выступит якорной инфраструктурой для объединения в кластер фермеров, закупщиков, транспортников, реализаторов и потребителей", - сказал министр.
Проект уже выходит на стадию практической реализации. В начале октября бизнес-консорциум компаний, заинтересованных в строительстве первых 7 ОРЦ, вышел на Министерство с частной финансовой инициативой.
Данные объекты будут расположены в селе Мичурино и городе Аксу Павлодарской области, городе Капшагае Алматинской области, городе Шу Жамбылской области, а также в городах Нур-Султане, Шымкенте и Алматы. Еще по 17 оптово-логистическим центрам мы планируем провести работы по привлечению частных инвесторов до конца будущего года", - добавил он.
Ранее Бахыт Султанов рассказал, что функциональной возможностью товаропроводящей системы станет "цифровой социальный кошелек" казахстанца.
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