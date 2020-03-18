Султанов рекомендовал предпринимателям вернуть цены на уровень начала прошлой недели

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Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов обратился к казахстанцам с просьбой не создавать ажиотаж и не закупать продукты впрок, а к предпринимателям - не завышать цены, передает Kazakhstan Today.

По словам Султанова, акиматы совместно с органами по защите развития конкуренции, а также органы по защите прав потребителей будут проводить регулярный мониторинг изменений цен и недопущение ценовых сговоров.

Я обращаюсь к предпринимателям. Там, где есть попытки необоснованного роста цен, цены должны вернуться на уровень начала прошлой недели. Если этого не произойдет, то будут применяться все необходимые имеющиеся инструменты, в том числе, как было сказано в указе президента, правительству предоставлена возможность введению предельных цен. Это крайняя мера, но это действенный инструмент для того, чтобы наши предприниматели понимали, что во время ЧП необходимо обеспечивать и социальную ответственность со стороны бизнеса. Наживаться на наших гражданах в таких условиях мы не позволим", - заявил министр торговли.

Кроме того, будет обеспечено межведомственное взаимодействие для сбалансированного и межрегионального распределения товаров. В текущей ситуации именно регионы активно занимаются обеспечением поставки продовольствия и межрегиональная поставка организованна. Соответствующая информация со стороны МСХ по спискам производителей и трейдеров продукции в регионы предоставлена.

Также расширена сфера применения рыночных инструментов сдерживания цен, так называемая "оборотная схема".

Местные исполнительные органы активно работают с торговыми сетями, которые берут на себя обязательства по непосредственной работе напрямую с производителями продовольствия и их закладке, тем более сейчас начинается сезон поставки, в том числе от южных соседей и эта схема показала в прошлом году себя очень хорошо. Все области активно включаются в эту схему", - отметил Султанов.

В случае дефицита товаров стабилизационные фонды и Комитет государственных материальных резервов также могут проводить товарные интервенции, но такого дефицита не ожидается, подчеркнул он.

Также отрабатывается активность местных исполнительных органов и утверждаются маршруты выездной торговли.

Не нужно создавать ажиотаж . Максимально местные исполнительные органы совместно с торговыми объектами будут обеспечивать доступность продукции. Ограничена работа только крупных торговых центров, остановлена работа только торгово-развлекательной части, но тем не менее фуд-кортам в ТРЦ дана возможность перейти на доставку продукции на дом", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что главная задача сейчас - обеспечить бесперебойное жизнеобеспечение населения продовольствием и товарами жизненной первичной необходимости.

Как уже было сказано, не следует поддаваться ажиотажу и запасаться впрок . Все объекты торговли работают в полном режиме. Есть ограничение по крупным объектам, это сделано только для безопасности наших граждан, но в целом обеспечение продукции будет в полной мере организованно. Для этого приняты дополнительные меры", - пояснил Б. Султанов

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