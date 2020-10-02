Сумма отсроченных выплат по кредитам МСБ составила 165 млрд тенге

Алматы. 1 октября. Kazakhstan Today - В период чрезвычайного положения субъектам МСБ по поручению главы государства предоставлялась отсрочка платежей по займам и микрокредитам. Сумма отсроченных выплат по кредитам составила 165 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

С 16 марта по 15 июня этого года предоставлена отсрочка почти 12 с половиной тысячам субъектам МСБ, или 42% от общего количества заемщиков-субъектов МСБ. Сумма отсроченных выплат по кредитам составила 165 млрд тенге", -рассказал заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов.

В агентстве также рассказали, что в настоящее время предприниматели МСБ также могут воспользоваться упрощенным порядком получения отсрочки или реструктурировать свои кредиты.

С 16 июня по 21 сентября этого года одобрена отсрочка свыше 10 тысяч займов на сумму более 67 млрд тенге, по 2 тыс. заявлениям предоставлено рефинансирование кредитов на сумму 83 млрд тенге.

Всего на 1 июля этого года в банках второго уровня имеют кредиты порядка 30 тыс. субъектов МСБ на сумму 3,9 трлн тенге. Из них порядка 11 тыс. субъектов МСБ получили кредиты на льготных условиях государственных программ поддержки предпринимательства", - проинформировал Абдрахманов.

Он также сообщил, что для роста кредитования экономики будут проработаны дополнительные меры.

По его словам, до 30 сентября этого года были смягчены требования к расчету собственного капитала банков за счет снижения риск-взвешивания по кредитам МСБ и синдицированным кредитам.

До 1 июня 2021 года снижено требование к консервационному буферу капитала банков второго уровня на один подпункт и смягчены требования по коэффициентам ликвидности банков.

На момент принятия мер это позволило высвободить капитал банков в размере 468 млрд тенге и ликвидность в размере 1,8 трлн тенге. В финансовом секторе страны сегодня мы наблюдаем достаточную ликвидность. Для роста кредитования экономики Агентством совместно с Национальным банком будут проработаны дополнительные меры, в том числе по продлению временных мер пруденциального регулирования", - отметил зампред агентства.





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