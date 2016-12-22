Сумма пенсионных накоплений в ЕНПФ достигла 6,64 трлн тенге

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
22 декабря 2016
  • 25
  • :
  • 58
Все области
Туман
днем 6º    ночью 4º
17:00
.
Aнонс

Сумма пенсионных накоплений в ЕНПФ достигла 6,64 трлн тенге22.12.2016
Экономика  18:22

Алматы. 22 декабря. Kazakhstan Today - Общая сумма пенсионных накоплений в ЕНПФ по состоянию на 1 декабря составила 6,64 трлн тенге, сообщила пресс-служба фонда.

"С начала 2016 года пенсионные накопления увеличились на 808,7 млрд тенге (на 1 января 2016 года сумма пенсионных накоплений составляла 5,83 трлн тенге)", - проинформировали в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Отмечается, что доходность по пенсионным активам ЕНПФ по итогам 11 месяцев 2016 года составила 8,15% при уровне инфляции за аналогичный период 7,5%. Сумма чистого инвестиционного дохода, начисленного на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) с начала 2016 года, составила 484,3 млрд тенге.

По информации пресс-службы, общая сумма поступлений с января по ноябрь 2016 года составила 627,3 млрд тенге. Сумма возвращенных взносов составила 146,8 млрд тенге, с учетом возврата в республиканский бюджет 50% от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года в пользу военнослужащих и сотрудников силовых структур.

Также сообщается, что сумма пенсионных выплат из ЕНПФ за 11 месяцев 2016 года составила 156,1 млрд тенге, в том числе переводы в страховые организации 19,8 млрд тенге.

Количество ИПС вкладчиков (получателей) на 1 декабря 2016 года по всем видам договоров составило 10,08 млн единиц, в том числе за счет обязательных пенсионных взносов - 9,62 млн. Количество ИПС вкладчиков по обязательным профессиональным пенсионным взносам составило 417 тыс., а по добровольным пенсионным взносам - 38,9 тыс.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан. Государственный пакет акций АО "ЕНПФ" находится в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет президент Республики Казахстан.

В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений.
Просмотров: 2516
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
22.12.2016   21:20
Фото: www.lada.kz
ЕНПФ выступил с заявлением после информации о хищении средств
22.12.2016   20:41
Казахстан рассматривает новое предложение инвесторов Карачаганакского проекта
22.12.2016   18:22
Сумма пенсионных накоплений в ЕНПФ достигла 6,64 трлн тенге
22.12.2016   14:42
В Алматинской области открылся завод по переработке масляничных культур
22.12.2016   13:48
Фонд "Даму" привлекает $200 млн от АБР для финансирования предпринимателей
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика