Алматы. 28 декабря. Kazakhstan Today - Сумма пенсионных накоплений в ЕНПФ с начала года выросла на 17%, до 9,1 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.





Общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 декабря 2018 года составила 9,1 трлн тенге, увеличившись с начала года на 1,4 трлн, или на 17%", - сообщили в пресс-службе ЕНПФ.





По информации фонда, за 11 месяцев 2018 года количество индивидуальных пенсионных счетов увеличилось на 248,7 тыс. индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков (получателей). Общее количество ИПС по всем видам договоров на 1 декабря текущего года составило 10,4 млн единиц.





Также отмечается, что сумма обязательных пенсионных взносов составила 8,9 трлн тенге. Средняя сумма ежемесячного взноса составляет 15,6 тыс. тенге. При этом общая сумма поступлений за 11 месяцев 2018 года составила 722,8 млрд тенге. За аналогичный период прошлого года пенсионные взносы составили 646,2 млрд тенге, прирост составил 12%.





Сумма чистого инвестиционного дохода за 11 месяцев 2018 года, зачисленного на счета вкладчиков и получателей, составила около 746,8 млрд тенге, то есть практически на уровне поступлений по взносам в систему. Доходность за 11 месяцев этого года составила 9,24% при инфляции 4,6%. Если брать в годовом выражении, то доходность за 12 месяцев (к аналогичному периоду прошлого года) составляет 10,02%, инфляция за этот период отмечена на уровне 5,3%", - проинформировали в пресс-службе.





Также в ЕНПФ сообщили, что сумма пенсионных выплат из ЕНПФ за 11 месяцев 2018 года составила порядка 156 млрд тенге. Из них 76,6 млрд тенге (или 49%) составили выплаты по достижении пенсионного возраста, 22,2 млрд тенге (или 14%) - перевод пенсионных накоплений в страховые организации, 32,0 млрд тенге (или 20%) - выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК и 25,2 млрд тенге (или 16%) - другие единовременные выплаты (наследникам и на погребение).





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