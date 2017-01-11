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Свыше 32 млрд тенге пособий на рождение ребенка выплатили казахстанкам в 2016 году10.01.2017
  • Фото: astana.gov.kz
Экономика  13:45

Астана. 10 января. Kazakhstan Today - В 2016 году в соответствии с законом РК "О государственных пособиях семьям, имеющим детей" единовременное пособие на рождение ребенка выплачено 438,1 тыс. человек, на эти цели из республиканского бюджета направлено порядка 32,3 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития РК.


Размер пособия на рождение первого, второго, третьего ребенка составил 66 621 тенге, на рождение четвертого ребенка и более - 111 035 тенге, передает Kazakhstan Today.

В 2017 году для осуществления выплат единовременного пособия на рождение ребенка в республиканском бюджете предусмотрено 32,4 млрд тенге.
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Свыше 32 млрд тенге пособий на рождение ребенка выплатили казахстанкам в 2016 году
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