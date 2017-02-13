Свыше 36,7 тыс. иностранцев получили в 2016 году разрешения на работу в Казахстане

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - В 2016 году местными исполнительными органами выдано работодателям 36 тыс.792 разрешения на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан, информирует пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
2076 разрешений выдано по первой категории (руководители и их заместители), 7043 - по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений на привлечение ИРС была выдана по третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 16 тыс. 811 человек и 8 тыс. 542 человека соответственно, передает Kazakhstan Today.
В прошлом году иностранную рабочую силу привлекали 3 тыс. 768 работодателей, у которых при этом работало 470 тыс. 398 казахстанских граждан, что составило 94% от общей численности работников, отмечается в сообщении.
Основными странами исхода трудовых мигрантов являлись Китай - 12 тыс. 699 человек, Турция - 3 тыс. 502 человека, Узбекистан - 1 тыс. 564 человека, Великобритания - 1 тыс. 474 человека и Индия - 1 тыс. 388 человек.
"В 2016 году работодателями, привлекавшими ИРС, для граждан Казахстана создано - 16 тыс. 259 рабочих мест, прошли профессиональную подготовку и переподготовку - 1 тыс. 340 казахстанских граждан, осуществлено повышение квалификации - 5 тыс. 427 местных работников и 11 иностранных специалистов были заменены казахстанскими кадрами", - подчеркнули в министерстве.
Напомним, с 1 января 2017 года в Казахстане введен новый упрощенный режим привлечения иностранной рабочей силы, в соответствии с которым сокращены сроки выдачи рабочих разрешений и отменены административные требования к работодателям.
Взамен этим особым условиям работодатели должны оплатить налоговый сбор. Ставки сбора устанавливаются в коридоре от 137 до 250 МРП, в зависимости от категории иностранной рабочей силы и отрасли, это примерно от 290 до 530 тыс. тенге.
При этом остаются требования к работодателям по соблюдению условий по местному содержанию в кадрах: по руководителям и их заместителям - не менее 70%; по специалистам и квалифицированным рабочим - не менее 90%.
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