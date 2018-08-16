Свыше 5 млн тонн зерновых планируют собрать в Акмолинской области

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Свыше 5 млн тонн зерновых планируют собрать в Акмолинской области15.08.2018
Экономика  15:49

Кокшетау. 15 августа. Kazakhstan Today - Урожай зерновых в Акмолинской области может превысить 5 млн тонн, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской области предстоит убрать 4,7 млн гектаров ярового сева. В том числе зерновые культуры на площади - 4,3 млн гектаров, масличные - 279 тыс. гектаров, кормовые культуры - 174,4 тыс. гектаров, картофель и овощи с площади - 17,9 тыс. гектаров и 4,1 тыс. гектаров соответственно, сообщает Региональная служба коммуникаций Управления внутренней политики.

В рамках диверсификации в области за последние годы значительно увеличены площади сева приоритетных культур на площади 400 тыс. гектаров. Только в этом году посевы этих культур увеличены в сравнении с прошлым годом на 150 тыс. гектаров.

"В уборке урожая текущего года планируется задействовать около 8,5 тыс. зерноуборочных комбайнов, высокопроизводительной техники 3,3 тыс. единиц, 2,5 тыс. свальных жаток и более 4,7 тыс. автомобилей. На сегодняшний день весь имеющийся машинно-тракторный парк полностью готов к проведению уборки", - сообщили в акимате.

Уделяется внимание и работе по обновлению машинно-тракторного парка. За последние 3 года сельхозформированиями области приобретено более 2 тысяч единиц высокопроизводительной техники. Это 816 зерноуборочных комбайнов, 915 тракторов, 284 посевных комплекса.

"В результате мер, принятых по обновлению парка зерноуборочных комбайнов, планируется провести уборочные работы в оптимальные агротехнические сроки. При этом прогнозируется, что среднесуточная выработка на уборке достигнет 160 тыс. гектаров. В целом, благодаря своевременным проведенным мероприятиям по уходу за посевами и выпадения осадков посевы зерновых находятся в хорошем состоянии. Все это позволяет надеяться на получение урожая зерновых в объеме более 5 млн тонн", - проинформировали в областном акимате.
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