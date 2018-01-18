Астана. 18 января. Kazakhstan Today - На сегодняшний день от приватизации в Национальный фонд Казахстана уже поступило 7,4 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции, посвященной вопросам приватизации, сообщил вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин.

По его словам, в настоящее время создается рабочая группа, в которую войдут представители всех госорганов, национальной палаты предпринимателей и квазигосударственного сектора. Ожидается, что до августа текущего года правительству представят итоги реализации Комплексного плана приватизации.

"Есть поручения главы государства, что средства от приватизации будут направляться в Национальный фонд РК. Соответственно, они будут инвестированы, согласно правилам управления Национального фонда. Это фонд будущих поколений. На сегодняшний день уже 7,4 млрд тенге поступило от приватизации в Национальный фонд. Это в основном от продажи объектов республиканской собственности", - сказал Жумангарин.

Он разъяснил, что поступления от объектов, которые находятся в собственности квазигосударственного сектора, также пойдут в Нацфонд. Однако средства от реализации объектов местными исполнительными органами поступают в местный бюджет и будут расходованы в соответствии с бюджетным кодексом на расходы местного бюджета.

"Глава государства в своем Послании "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" поручил ускорить реализацию плана приватизации, расширив его за счет сокращения числа подведомственных организаций госорганов. Вторая задача, которую следует выполнить в рамках процедуры приватизации, заключается в возможности консолидировать подведомственные организации госорганов для снижения административных расходов", - напомнили в пресс-службе премьер-министра.

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