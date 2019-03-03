Свыше 8,7 млрд тенге поступило в ФСМС в октябре 2018 года

Астана. 2 ноября. Kazakhstan Today - В Фонд социального медицинского страхования Казахстана с 1 по 31 октября 2018 года перечислено более 8,7 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.





Общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая в период с 1 июля 2017 года по 31 октября 2018 года, составила 113,8 млрд тенге, сообщили в пресс-службе фонда.





105,2 млрд тенге (около 92,4%) приходится на отчисления работодателей, 8,6 млрд тенге (около 7,6%) - на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера. В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из городов Алматы и Астаны, а также из Карагандинской области", - уточнили в фонде.

Отмечается, что все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС.





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