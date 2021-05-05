Свыше 30 млрд тенге задолжали казахстанцы по налогу на транспорт

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Долг казахстанцев по налогу на транспорт превысил 30 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего по стране в должниках перед государством числятся более 1 млн человек, за которыми долг в размере 30,7 млрд тенге. Из общего суммы долга 26,8 млрд тенге - основная сумма долга. Остальные 3,8 млрд тенге - начисленная пеня", - сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК.

Самые большие долги числятся за жителями Алматы - 6,1 млрд тенге. За ними следует Алматинская область. Владельцы автомобилей в этом регионе не оплатили налоги на 4,8 млрд тенге. Замыкает тройку лидеров по сумме задолженности Нур-Султан. Столичные автолюбители имеют долг перед государством в размере почти 3 млрд тенге.

Антирейтинг по количеству должников возглавляет Алматинская область, где налоговые обязательства не выполнили более 165 тыс. человек. Вторую строчку занимает Алматы. Количество должников превышает 107 тыс. физических лиц. В ТОП-3 также вошла Туркестанская область - 104 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В комитете государственных доходов напоминают, что, согласно нормам Налогового кодекса, за каждый просроченный день после срока уплаты налога начисляется пеня.

Отмечается, что для уплаты налога физическим лицам не обязательно идти в органы государственных доходов. Достаточно установить мобильное приложение "e-Salyq Azamat", через которое можно увидеть сумму долга и осуществить уплату налога онлайн. Также казахстанцы могут воспользоваться приложениями банков второго уровня.

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