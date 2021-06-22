Свыше 40 тыс. гектаров неиспользуемых сельхозземель вернули в госсобственность в Жамбылской области

ТАРАЗ. 21 ИЮНЯ - В Жамбылской области свыше 40 тыс. гектаров неиспользуемых сельхозземель изъяли из оборота. Об этом ходе пресс-конференции в СЦК сообщил аким региона Бердибек Сапарбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целях изъятия неиспользуемых земель сельхозназначения была разработана специальная карта. В результате принятых мер в государственную собственность возвращено 41 тыс. гектаров, сообщил аким Жамбылской области в ходе пресс-конференции.

По его информации аграриями области в текущем году засеяно 768,5 тыс. гектаров посевных площадей, что на 47 тыс. гектаров больше, чем в 2020 году.

В целях диверсификации посевных площадей произведена промышленная посадка малины и клубники с участием турецкого инвестора, впервые посеян озимый рапс на площади 868 гектаров", - рассказали в пресс-службе акима.

Кроме того, он сообщил, что в регионе за последние три года восстановлено 59,1 тыс. гектаров орошаемых земель, общая площадь которых составила 179,8 тыс. гектаров.

В области к 2025 году планируется довести производство рыбы до 5 тыс. тонн. По области количество водоемов составляет 142. На горных участках определены 17 точек для создания хозяйств по разведению форели", - добавили в пресс-службе.

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