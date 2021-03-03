Свыше 4 трлн тенге инвестиций планируется привлечь в АПК РК до 2025 года

Развитие АПК, в том числе насыщение внутреннего рынка отечественным продовольствием, является стратегической задачей правительства. По прогнозам Продовольственной организации при ООН, наша страна имеет реальную возможность стать одним из мировых продуктовых хабов", - сказал Мамин.
Премьер-министр подчеркнул, что в предвыборной программе партии "Nur Otan" поставлены задачи по созданию 7 крупных экосистем по производству и переработке сельхозпродукции (мяса, молока, зерна, масличных культур, фруктов, овощей и сахара), реформированию системы субсидирования, стимулированию кооперации на селе, а также дальнейшему развитию ветеринарной и фитосанитарной служб и аграрной науки.
В результате реализации данных мер к 2025 году планируется повышение производительности труда в АПК в 2,5 раза и двукратное увеличение экспорта продукции, 70% которой должна быть переработанной. Объем валовой сельскохозяйственной продукции будет увеличен в 1,3 раза. При этом к 2023 году будет обеспечено 100% насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией по основным социально значимым продовольственным товарам.
Акимам следует усилить контроль за стабилизацией цен на основные виды продуктов, пересмотреть подходы по формированию стабилизационных фондов в регионах, акцентировать внимание на более широком использовании механизмов форвардного закупа продовольствия. Например, такая работа хорошо поставлена в Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Кызылординской областях, где наблюдается минимальный рост цен. Основная наша цель - обеспечить продовольственную безопасность страны. В целом потенциал развития АПК очень большой", - сказал Мамин.
Для реализации поставленных масштабных задач планируется поэтапно реализовать около 400 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 4 трлн тенге (ежегодно 70-80 проектов), что позволит увеличить производительность труда в отраслях АПК и создать до 500 тыс. новых рабочих мест на селе.
Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством образования поручено внести предложения по разработке программы развития аграрной науки и образования, трудоустройству выпускников аграрных вузов, а также охвату субъектов АПК системой распространения знаний, сообщила пресс-служба правительства.
Как сообщалось ранее, министр сельского хозяйства Казахстана рассказал, по каким продтоварам планируют снизить импорт.
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