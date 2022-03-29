SWIFT: доля доллара в мировых расчетах в феврале сократилась до 38,85%

Фото: Depositphotos

МОСКВА. 28 МАРТА - Доля доллара в международных расчетах по итогам февраля 2022 года снизилась на 1,07 процентного пункта (п.п.) по сравнению с январем и составила 38,85%, следует из материалов системы межбанковских переводов SWIFT, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Доля евро увеличилась на 1,23 п.п. - до 37,79%, фунта стерлингов - на 0,46 п.п., до 6,76%, сообщает ТАСС

Китайский юань в феврале уступил свое место японской иене, потеряв 0,97 п.п. и заняв 2,23% в глобальных расчетах. При этом доля иены в мировых расчетах сократилась на 0,08 п.п. - до 2,71%.

За год, с февраля 2021 года, из топ-5 мировых валют больше всего увеличилась доля евро - на 0,66 п.п. Доля доллара выросла на 0,42 п.п., фунта стерлингов - на 0,19 п.п., юаня - на 0,03 п.п.

Иена за год снизила свою долю в глобальных расчетах почти на 0,5 п.п.