Таджикистан предложил открыть торговый дом в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 12 ИЮНЯ - В Кокшетау состоялась встреча акима области Ермека Маржикпаева с директором агентства по государственным материальным резервам при правительстве Республики Таджикистан, председателем Консультативного совета Содружества Независимых Государств Ахмадзодой Ато, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Эта встреча очень важна для нас. В целях выстраивания и укрепления торговых отношений предлагаю открыть совместный торговый дом "Таджикистан - Казахстан", - предложил председатель Консультативного совета СНГ, сообщает МИА "Казинформ".
В ходе встречи Ермек Маржикпаев подчеркнул, что регион обладает значительным потенциалом для реализации совместных проектов в отрасли сельского хозяйства, промышленности и других сферах экономики.
Акмолинская область является одним из основных сельскохозяйственных регионов страны, если сказать вкратце, то это 15 млн га земли, 5 из которых - пашни, и около 4 млн га - земли сельскохозяйственного назначения. Ежегодно собираем от 4 до 7 млн тонн зерна. Имеются все возможности для взаимовыгодного сотрудничества в самых разных сферах, которое мы готовы детально обсуждать", - отметил Маржикпаев.
В свою очередь Ахмадзода Ато отметил, что таджикская сторона заинтересована в сотрудничестве во всех направлениях. Так, обсуждались совместные проекты в сферах промышленности и туризма.