Таразэнергоцентр оштрафован на 4,6 млн тенге

АЛМАТЫ. 9 СЕНТЯБРЯ - АО "Таразэнергоцентр" оштрафовано на сумму 4,6 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий МНЭ РК, АО "Таразэнергоцентр" включено в местный раздел государственного регистра субъектов естественных монополий по Жамбылской области по услугам производства и снабжения тепловой энергии.

По результатам анализа, проведенного департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Жамбылской области, установлено неисполнение утвержденной тарифной сметы АО "Таразэнергоцентр". В соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 26 закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", субъект естественной монополии обязан исполнить утвержденную тарифную смету. На основании изложенного, департаментом возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" в отношении АО "Таразэнергоцентр" и наложен административный штраф в размере 1600 МРП, равных 4 667 200 тенге", - проинформировали в ведомстве.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства