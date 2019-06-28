Техрегламент ЕАЭС на нефть вступит в силу 1 июля

Москва. 27 июня. Kazakhstan Today - 1 июля вступает в силу технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию", принятый в декабре 2017 года Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передает Kazakhstan Today.

Техрегламент устанавливает единые для стран ЕАЭС требования к показателям безопасности нефти, которую производитель или продавец собираются доставлять по магистральным трубопроводам, перевозить по железным, автомобильным дорогам или водным путям, а также использовать в качестве сырья на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах.

В документе определено предельно допустимое содержание сероводорода, воды, хлористых солей, органических хлоридов. Указано, что при производстве и транспортировке нефти не допускается применение химических реагентов, содержащих хлорорганические соединения, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Вступающий в силу технический регламент Евразийского экономического союза - очень важный для всех участников рынка документ, определяющий правила безопасного обращения нефти. С 1 июля не допускается выдача или принятие документов об оценке соответствия нефти обязательным требованиям, ранее установленным законодательством Союза или национальными правовыми актами", - отметил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

В паспорте на нефть проставляется единый знак обращения продукции на союзном рынке, который свидетельствует о том, что товар полностью соответствует требованиям техрегламента ЕАЭС "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" и других технических регламентов Союза.

Документ не распространяется на нефть, которая идет на экспорт из стран ЕАЭС, поставляется по государственному оборонному заказу, находится на хранении в организациях, обеспечивающих сохранность государственного материального резерва, или используется нефтепроизводителем для собственных нужд, уточнили в пресс-службе.

Переходные положения о порядке введения в действие техрегламента, установленные Коллегией ЕЭК, позволяют бизнесу до 1 января 2021 года плавно перейти на работу по новым правилам. До этой даты продолжат действовать ранее выданные документы об оценке соответствия, допускаются изготовление и реализация нефти по прежним нормам.

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