Темпы экономического роста Казахстана ускорились до 3,5%

НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - В январе-феврале текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,5%. Об этом на заседании правительства сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации главы МНЭ, в январе-феврале этого года рост в реальном секторе составил 4,7%, деловая активность в сфере услуг возросла до 2,1%.

Темп роста инвестиций в основной капитал, по его словам, составил 2,6%, в том числе динамика роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составила 5,7%.

Инвестиции выросли: в строительстве - в 2,2 раза, образовании - в 2,2 раза, госуправлении; социальном обеспечении - на 63%, научной и технической деятельности - на 34%, торговле - на 32,1%, операциях с недвижимым имуществом - на 19%, искусстве, развлечениях и отдыхе - 18,7%, транспорте и складировании - 17,2%", - уточнил спикер.

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Кызылординской и Павлодарской областях, а также в Шымкенте.

В январе текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 63% и составил 8,8 млрд долларов США. В том числе показатель по экспорту вырос на 86% и составил 6,1 млрд долларов США. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 56% - до 1,7 млрд долларов США. Импорт товаров составил 2,8 млрд долларов США. В целом положительный торговый баланс составил 3,3 млрд долларов США", - озвучил данные министр.

Он также рассказал, что устойчивую тенденцию роста сохраняет обрабатывающая промышленность. За январь-февраль текущего года объем производства вырос на 3,9%. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен динамичный рост производства продукции машиностроения - на 9,2%, в том числе автомобилестроения - на 10,2%, производства вагонов и локомотивов - на 24%, стройматериалов - на 2,1%, готовых металлических изделий - на 4,4%, пластмассовых изделий - на 8,7%, фармацевтической продукции - на 17,0%, напитков - на 16,5%, одежды - на 12,8%.

Кроме того, в горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 6,4%.

В разрезе отраслей производство в добыче сырой нефти увеличилось на 9,2%, добыче газа - на 8,9%, добыче прочих полезных ископаемых - на 7,2%, в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности - на 6,2%, добыче металлических руд - на 1,2%", - проинформировал Куантыров.

При этом в добыче угля по-прежнему сохраняется отрицательная динамика.

По словам министра, за указанный период строительный сектор демонстрирует высокие темпы роста. Объем выполненных строительных работ увеличился на 7,6%.

Положительный рост показателя зафиксирован по 14 регионам. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Костанайской и Атырауской областях, а также в городе Алматы … Всего введено 1,8 млн квадратных метров жилья, что ниже показателя января-февраля предыдущего года на 7,3%. Положительная динамика зафиксирована в 13 регионах, среди которых самые высокие показатели наблюдаются в Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях", - сказал глава Миннацэкономики.

В сельском хозяйстве, продолжил спикер, в отчетном периоде валовой выпуск увеличился на 1,6%. Пи этом отмечается, что самые низкие показатели наблюдаются в Костанайской и Жамбылской областях.

Рост производства в отрасли зафиксирован в 15 регионах, наибольший показали Мангистауская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.

Общая ситуация в региональном разрезе по семи экономическим показателям выглядит следующим образом. По всем показателям положительный рост отмечается в трех регионах - Акмолинской и Павлодарской областях, а также в городе Нур-Султане. По шести показателям наблюдается рост в девяти регионах: это город Алматы, а также Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Алматинская, Костанайская, Атырауская, Карагандинская и Туркестанская области. По пяти показателям положительный рост наблюдается в трех регионах - Кызылординской, Жамбылской областях, а также в Шымкенте. По четырем показателям положительный рост наблюдается в Актюбинской и Мангистауской областях", - резюмировал Алибек Куантыров.