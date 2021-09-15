Тенге незначительно ослаб в августе

НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Председатель Национального банка Республики Казахстан Ерболат Досаев в ходе заседания правительства рассказал о поведении нацвалюты на фоне повышенной волатильности цен на нефть в августе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В августе, по словам Ерболата Досаева, наблюдалась повышенная волатильность цен на нефть в связи с ухудшением риск-сентимента глобальных инвесторов из-за сигналов ФРС США о скором сворачивании программы покупки активов и опасений по поводу Дельта-штамма. За месяц цены на нефть снизились на 4,4%, до $73 за баррель. Продажи иностранной валюты экспортерами для исполнения налоговых обязательств сгладили волатильность тенге на фоне снижения цен на нефть. За месяц национальная валюта ослабла на 0,2%, до 425,42 тенге за доллар США.

Поддержку тенге также оказывали продажи в рамках обязательной продажи субъектами квазигосударственного сектора и операции по конвертации средств Национального фонда для осуществления трансфертов в бюджет. Восстановление экономической активности и рост импорта на 9,2% по итогам первого полугодия в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поддерживают спрос на иностранную валюту", - отметил председатель Нацбанка.

Он сообщил, что активы Национального фонда на конец августа составили $56,9 млрд. В августе было продано $845 млн для выделения целевого и гарантированного трансфертов на 396 млрд тенге. Поступления в Нацфонд в августе составили 420 млрд тенге, в том числе в иностранной валюте $506 млн или 215 млрд тенге в эквиваленте.

Инвестиционный доход Нацфонда за август сложился положительным и составил $316 млн, или 0,56%. Рост акций в августе на $431 млн, или 2,52%, компенсировал снижение цен на облигации и золото. Инвестиционный доход Нацфонда с начала года составил $2,3 млрд, или 4,11%, преимущественно благодаря продолжающемуся росту на рынке акций.

Золотовалютные резервы на конец августа составили $36,8 млрд, увеличившись за месяц на $1,8 млрд. Портфель золота вырос на $134 млн за счет приобретения золота в рамках реализации приоритетного права, несмотря на снижение цены на золото на 0,8%, до $1 814 за унцию.

Активы в свободно конвертируемой валюте выросли на $1,7 млрд преимущественно за счет поступления специальных прав заимствований от МВФ на сумму $1,6 млрд и роста корреспондентских счетов и депозитов БВУ в иностранной валюте.

Валовые международные резервы, включая активы Нацфонда, составили $93,7 млрд, увеличившись за месяц на $1,8 млрд.

Пенсионные активы ЕНПФ на конец августа составили 12,9 трлн тенге, увеличившись с начала года на 52 млрд тенге, или 0,4%, на фоне снижения темпов изъятий пенсионных накоплений. Так, ежемесячный объем изъятий средств замедлился с 643 млрд тенге в феврале до 118 млрд тенге в августе, или в 5,5 раза.

Количество исполненных заявлений вкладчиков на досрочное изъятие пенсионных накоплений составило 449,3 тыс. на сумму 1,8 трлн тенге, из которых на решение жилищных вопросов приходится 1765 млрд тенге, или 97,9% от общего объема", - сообщил Досаев.

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