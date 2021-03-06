Тенге укрепился после решения ОПЕК

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - ОПЕК+ на министерской встрече 4 марта приняла решение не наращивать добычу в апреле. После объявления этого решения начали расти цены на нефть . Также ситуация отразилась на казахстанской национальной валюте, передает Kazakhstan Today.

Небольшое укрепление тенге на сегодняшней торговой сессии непосредственно связано с внешними фундаментальными факторами, динамика которых была разнонаправленной. Прежде всего, на укрепление тенге повлиял скачок цен на нефть. Котировки нефти эталонной марки Brent вновь вернулись к ранее достигнутым пиковым значениям, прибавив более 5% в пятницу утром в сравнении с ценами на открытие четверга. Сложившейся ситуации на рынке нефти предшествовала новость о неожиданном решении ОПЕК+ сохранить объем добычи в апреле неизменным. Кроме того, Саудовская Аравия также сообщила о намерении сохранить добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в день", - сообщил директор департамента монетарных операций Нацбанка РК Нуржан Турсунханпов.

По его словам, ранее ожидалось, что по итогам встречи страны нарастят добычу на 0,5 млн баррелей в день. С другой стороны, наблюдалось укрепление доллара США против большинства валют.

Также представитель Нацбанка отметил, что дополнительным фактором давления на тенге стало ослабление российского рубля, который просел на 0,7% на фоне сообщения Bloomberg со ссылкой на источники, что США и Великобритания обсуждают возможность введения дополнительных санкций против России за использование химического оружия. Сообщается, что США в качестве крайней меры рассмотрят вопрос о введении санкций в отношении суверенного долга вместе с ЕС. По данным ЦБ РФ, иностранные инвесторы держат 42,8 млрд долларов в рублевых облигациях федерального займа, занимая 23,4% от общего рынка.

На фоне этих событий 5 марта биржевые торги доллара США против тенге открылись с незначительным укреплением до уровня 419,00 за доллар. Под воздействием разнонаправленных внешних факторов динамика курса тенге в рамках политики свободно плавающего обменного курса продолжает формироваться под воздействием спроса и предложения", - заключил Нуржан Турсунханпов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства