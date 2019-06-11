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Тепличный мегакомплекс стоимостью $1,1 млрд построят в Туркестанской области при участии российского агрохолдинга

10.06.2019, 20:00 9586
Туркестан. 10 июня. Kazakhstan Today - Российский агропромышленный холдинг "ЭКО-культура" намерен инвестировать в строительство тепличного мегакомплекса стоимостью $1,1 млрд в Туркестанской области, передает Kazakhstan Today. 
 
Меморандум о строительстве тепличного мегакомплекса площадью 500 гектаров и общим объемом инвестиций $1,1 млрд был подписан между "ЭКО-культурой" и акиматом Туркестанской области 17 мая 2019 года в Нур-Султане. Проект будет реализован при помощи партнера АПХ "ЭКО-культура" - казахстанской компании Green Land Alatau, сообщили в пресс-службе агрохолдинга.
 
В целях реализации меморандума делегация "ЭКО-культуры" во главе с президентом холдинга Александром Рудаковым провела серию встреч с властями региона. Стороны обсудили, в частности, финансовую модель проекта и механизм предоставления земельного участка. 
 

Проект планируется реализовать за пять лет в несколько этапов, в результате чего будет создано около 10 тыс. рабочих мест. Первая очередь тепличного комплекса в Туркестанской области займет территорию 50 гектаров. Планируемый объем производства готовой продукции будет достигать 52 тыс. тонн в год", - уточнили в агрохолдинге.

 
Также представители компании выезжали в Келесский район Туркестанской области для обсуждения с акимом реализации проекта с выездом на место строительства, осмотром земельного участка и ландшафта. 
 
"Подобные проекты, совместно реализованные российским и казахстанским бизнесом, открывают новые возможности для сотрудничества двух стран - как в обеспечении импортозамещения в рамках России и Казахстана, так и в организации продовольственной безопасности обеих стран. Кроме того, это открывает возможности для наращивания экспортного потенциала всего региона. Развитие столь крупного проекта в Казахстане логично продолжает стратегию "ЭКО-культуры" на экспансию в страны СНГ", - прокомментировал Александр Рудаков.
 
В компании также проинформировали, что тепличные комплексы "ЭКО-культуры" будут оснащены современной компьютеризированной системой управления микроклиматом, которая управляет полным циклом выращивания сельскохозяйственных культур, регулирует отопительную систему и охлаждение, световой режим, капельный полив, содержание углекислого газа в атмосфере.
 
Агропромышленный холдинг "ЭКО-культура" - лидер по производству экологически чистых овощей закрытого грунта в России. Основные выращиваемые культуры - томаты, огурцы и листовой салат. Производственные мощности холдинга на данный момент составляют более 207 гектаров высокотехнологичных теплиц (Ставропольский край, Ленинградская и Липецкая области). В холдинг "ЭКО-культура" входит 7 действующих тепличных комплексов. В 2023 году площади тепличных комплексов агрохолдинга "ЭКО-культура" по производству овощей в России, Казахстане, и Узбекистане превысят 1500 гектаров высокотехнологичных теплиц, а годовой объем производимой продукции составит более 600 тыс. тонн.
 

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