Астана. 14 декабря. Kazakhstan Today - Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов избран председателем Комитета по стратегии при совете директоров АО "Самрук-Казына", передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в пресс-службе МНЭ РК, комитет по стратегии при совете директоров АО "Самрук-Казына" создан для рассмотрения вопросов планирования и реализации государственных стратегических задач.





Основной задачей Комитета по стратегии является обеспечение каскадирования важных государственных стратегических задач путем: предварительного одобрения стратегии развития Фонда на 10 летний период и плана развития Фонда на 5-летний период для их дальнейшего рассмотрения на совете директоров фонда; рассмотрения отчетов о ходе реализации Стратегии развития, Плана развития фонда в целях мониторинга и контроля реализации Стратегии развития и Плана развития фонда советом директоров фонда; рассмотрения информации фонда о соответствии стратегий развития национальных компаний с декомпозированными стратегическими показателями национальных стратегий, задач и государственных программ.





Комитет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом совета директоров фонда.





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