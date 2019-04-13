Тимур Сулейменов вошел в состав совета директоров "Самрук-Казына"

Фото: Казинформ

Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - Тимур Сулейменов вошел в состав совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", передает Kazakhstan Today.

Об изменениях в составе совета директоров Фонда "Самрук-Казына" сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Согласно сообщению, в состав совета избран Сулейменов Т.М. - помощник президента Республики Казахстан.

Вместе с тем из совета исключен Жамаубаев Е.К. - помощник президента Республики Казахстан.

В настоящее время в совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" входят семь человек: Мамин А.У., Сулейменов Т.М., Даленов Р.Е., Есимов А.С., Ричард Эванс, Альпер Акдениз, Вильгельм Бендер.

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