Токаев дал поручения по приватизации

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на форуме по поддержке отечественных предпринимателей дал ряд поручений по приватизации, передает Kazakhstan Today.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил значимость проведения сегодняшнего форума для отечественного бизнеса и Фонда "Самрук-Казына". В частности, были подписаны прямые офтейк- или предварительные контракты и стратегические соглашения на общую сумму 67 млрд тенге. Президент положительно оценил деятельность фонда.

Очень хорошие и содержательные планы более чем по 15 направлениям. В частности, проделана большая работа по оптимизации закупок холдинга, разработана программа поддержки предприятий, в том числе простаивающих", - отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев высказался в поддержку партнерства крупных государственных корпораций и представителей бизнеса, что особенно значимо в период борьбы с экономическими последствиями пандемии.

Передовые технологии, продуманная политика вывода продукции на рынок и квалифицированные специалисты - вот основа успеха. Есть немало компаний, которые реализовали эти принципы на практике. Предприятия в справедливой конкурентной борьбе сумели получить долгосрочные контракты. Это говорит о высоком качестве продукции, произведенной в Казахстане. Ряд компаний также осваивают экспортные рынки. Но надо признать, что таких предприятий не так много. Поэтому со стороны государства и госкорпораций будет оказываться постоянная поддержка", - сказал глава государства.

По его словам, важная роль в развитии отечественной промышленности отводится квазигосударственному сектору, особенно Фонду "Самрук-Казына". В выступлении акцент был сделан на необходимости более эффективно использовать возможности совместных инновационных разработок, создавать вокруг крупных предприятий Фонда цепь добавленной стоимости, оказывать инфраструктурную поддержку, развивать человеческий капитал, осваивать экспортные рынки.

На расширенном заседании правительства я поднимал вопрос обеспечения местного содержания в госзакупках. Факты, когда импортная продукция выдается на закупочных конкурсах за отечественную, все еще нередки. Следует это признать. Такая ситуация имеет место из-за недобросовестных поставщиков и тех сотрудников квазигоссектора, которые принимают такую продукцию. Это ощутимая угроза для нашего бизнеса, она тормозит его развитие. Мы уже ввели соответствующую административную ответственность для субъектов квазигоссектора. Прошу и правительство, и Фонд обеспечить жесткий контроль. Предприниматели ожидают быстрого и эффективного разрешения подобных вопросов", - отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев призвал усовершенствовать методику определения местного содержания, в которой не должно быть двойственности и различных толкований. Это позволит выстроить правильную промышленную политику, эффективно настроить инструменты поддержки. Также важно обеспечить максимальную прозрачность всех стадий закупочного процесса.

Недоступность информации о планах и условиях закупок, принятие кулуарных решений - все это должно уйти в прошлое. Я констатирую, что позитивные тенденции в этом важном вопросе начались. Цифровизация данной сферы позволит быстрее выявлять и отсеивать "нелогичные" решения, не допускать завышения цен, закупать более качественные товары и услуги. Требуется разработать прозрачный механизм разрешения споров, возникающих в случае несогласия участников тендеров с решениями конкурсных комиссий. Эти и другие аспекты должны быть закреплены в законе "О закупках квазигосударственного сектора". Законопроект внесен в парламент. Прошу депутатов внимательно его рассмотреть и принять в рамках текущей сессии", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан твердо следует курсу на разгосударствление экономики. Это еще одна возможность для отечественных предпринимателей и инвесторов. План приватизации до 2025 года включает в себя около 700 государственных предприятий, 112 из них входят в структуру "Самрук-Казына". В выступлении были сформулированы три основных принципа политики разгосударствления.

Первый: приватизация должна исключать появление частных монополистов. К сожалению, у нас имеются факты неэффективной приватизации ключевых объектов инфраструктуры. Нельзя снова допустить подобные факты нерациональной приватизации, которые наносят ущерб экономическим интересам государства. Это ответственность правительства и фонда. Второй: продажа активов в частные руки должна способствовать уменьшению нагрузки на бюджет. Необходимо, чтобы частник зарабатывал большую часть своей прибыли на рынке, через экспорт своих товаров и услуг, а не "тянул" бюджетные заказы, льготы, гранты и другие преференции. Третий: приватизация должна иметь конкретную экономическую отдачу. Смысл приватизации любого предприятия заключается в повышении его эффективности, увеличении вклада в национальную экономику", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

При этом президент особо остановился на вопросах обеспечения транспарентности процесса приватизации.

Так как приватизации подлежит госсобственность, то граждане вправе знать все ее условия. Общественный контроль представляет собой действенный инструмент для проведения на всех уровнях эффективной и прозрачной приватизации. Правительству и Фонду дано соответствующее поручение. В отношении крупных компаний Фонда большую актуальность приобретает приватизация через "народное IPO". Все граждане нашей страны, желающие эффективно вложить свои сбережения, должны иметь возможность приобрести часть национального богатства", - сказал глава государства.

Еще один аспект, на котором остановился Касым-Жомарт Токаев, это актуализация приоритетов фонда "Самрук-Казына" в соответствии с целями и задачами Национального плана развития страны до 2025 года. Планы развития фонда и портфельных компаний должны соотноситься с ними.

При всей необходимости диверсификации инвестпортфеля важно, чтобы инвестиции фонда направлялись также в национальную экономику. Фонд национального благосостояния должен оправдывать свое название, в чем я не сомневаюсь. Учитывая огромную значимость Фонда для экономики страны, ожидаю дальнейшей последовательной работы по достижению общестрановых, государственных приоритетов", - подчеркнул президент.

В ходе форума также выступили председатель правления АО "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов, председатель партии "Ак Жол" Азат Перуашев, председатель Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев.

Главе государства были презентованы инвестиционные инициативы, ход работ по поэтапной трансформации фонда в инвестиционный холдинг и ряд цифровых проектов АО "Казахтелеком". По итогам форума был подписан ряд оффтейк-договоров и стратегических соглашений.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства