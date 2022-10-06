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Токаев: Казахстан нуждается в дополнительных объемах электроэнергии

05.10.2022, 18:10 8291
Токаев: Казахстан нуждается в дополнительных объемах электроэнергии
ПАВЛОДАР. 5 ОКТЯБРЯ - Казахстан нуждается в дополнительных объемах электроэнергии. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Казахстан нуждается в дополнительных объемах электроэнергии. Это факт. Более того, в пиковый период времени мы испытываем дефицит электроэнергии, что недопустимо для нашего государства", - сказал Токаев.

 
Он отметил, что в настоящее время не следует отказываться от использования угля, который занимает более 70% в энергобалансе нашей страны.
 

Сейчас Европейский союз в силу геополитических изменений на международной арене возвращается к концепции использования угля. Так вот, отказываться от использования угля нам, я думаю, пока не следует. Но имеются очень хорошие технологии, которые позволяют до минимума снизить выбросы угольной массы в атмосферу в результате действия электростанций. Вот эти совершенные технологии нам надо обязательно использовать в нашем производстве", - сказал президент РК.

 

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Мясникович и Лавров обсудили вопросы международной деятельности ЕАЭС

05.10.2022, 21:16 4946
МОСКВА. 5 ОКТЯБРЯ - Вопросы международной деятельности Евразийского экономического союза в контексте предстоящего в следующем году председательства России в органах ЕАЭС обсудили 5 октября председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках встречи речь шла о взаимодействии союза с третьими странами и международными объединениями, в частности были затронуты перспективы сотрудничества ЕАЭС с государствами СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, сообщает пресс-служба ЕЭК.
 
Стороны отметили эффективность совместной работы по позиционированию ЕАЭС как одного из центров интеграционного контура Большого евразийского партнерства в процессе формирования многополярного мироустройства.
 
Отдельное внимание уделено информационному позиционированию ЕАЭС на международной арене, а также вопросам работы с молодежью.
 
Михаил Мясникович и Сергей Лавров условились поддерживать дальнейшие рабочие контакты по интеграционной повестке дня.
 

Комитет ОПЕК+ согласился сократить суточную добычу нефти

05.10.2022, 19:50 6416
МОСКВА. 5 ОКТЯБРЯ - Мониторинговый комитет ОПЕК+ согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ключевые министры ОПЕК+, объединенные в совместный министерский мониторинговый комитет, договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в день, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
 
На фоне этого сообщения стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше 93 долларов за баррель впервые с 21 сентября.
 
По состоянию на 19.07 по времени Алматы Brent росла на 1,57%, до 93,2 доллара за баррель. К 19.19 рост замедлился, цена находилась на уровне 92,42 доллара за баррель (+0,68%). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в ноябре росла на 0,58%, до 87,02 доллара за баррель.
 
Напомним, в начале сентября мировые цены на нефть ускорили падение до 3%.
 

Казахстан и Иран намерены довести грузопоток до 4 млн тонн в год

05.10.2022, 17:35 8776
Казахстан и Иран намерены довести грузопоток до 4 млн тонн в год
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Заместитель премьер-министра - министр торговли интеграции РК Серик Жумангарин обсудил с заместителем министра иностранных дел Ирана Махди Сафари возможности развития торгово-экономического сотрудничества в рамках реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба премьер-министра, стороны обсудили возможности развития действующих контейнерных маршрутов в направлении Ирана и транзитом через эту страну.
 

В настоящее время действуют три железнодорожных маршрута, установлены благоприятные тарифные условия на контейнерные перевозки грузов в направлении Ирана и далее в третьи страны. Стороны выразили намерение довести грузопоток до 4 млн тонн в год", - подчеркнули в пресс-службе.

 
Отмечается, что основной акцент во время переговоров сделан на возможности увеличения объемов товарооборота между Казахстаном и Ираном до $3 млрд, в том числе в сфере агропромышленного комплекса - до $1 млрд.
 
Результатом переговоров стала договоренность о том, что иранские эксперты в области карантина и ветеринарных сертификатов во главе с первым заместителем министра сельского хозяйства Ирана в ближайшее время посетят Казахстан для выработки детального плана действий.
 
Ранее сообщалось, что вице-премьеры Казахстана и России обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.
 

Крупный металлургический кластер создадут в Павлодарской области

05.10.2022, 15:45 10881
Фото: ortcom.kz
ПАВЛОДАР. 5 ОКТЯБРЯ - Аким области Абылкаир Скаков дал старт первому проекту металлургического кластера в Павлодарской области стоимостью 360 млн долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мощность инвестиционного проекта ТОО "Mineral Product International" - 160 тысяч тонн ферросплавов в год. Уникальность предприятия по производству ферросплавов в использовании современных инновационных технологий по очистке выбросов до 99,9%. Готовая продукция обеспечит рынок стран ЕС, Азии и США. Общий объем инвестиций - 360 млн долларов США", - сообщает СЦК РК.


Как отметил аким, экспортно ориентированное предприятие станет первым проектом крупного металлургического кластера, начало которого положено во время визита президента Токаева в Южную Корею.
 

В состав металлургического кластера войдут: фабрика вторичной переработки металла, предприятия по выпуску стали и ферросплавов. Их реализация позволит увеличить объем обрабатывающей промышленности области на 57% к 2025 году и обеспечит порядка трех тысяч местных жителей постоянными рабочими местами", - подчеркнул Скаков.

 
Ежегодно планируется отгрузка более 3 млн тонн стальной продукции на внутренний рынок страны с сокращением импорта на 70%.
 
Всего до 2025 года планируется реализовать 143 крупных инвестиционных проекта на сумму 2 трлн тенге с созданием около десяти тысяч новых рабочих мест.
 

Президент поднял проблему износа инженерной инфраструктуры в малых городах

05.10.2022, 11:18 15091
Президент поднял проблему износа инженерной инфраструктуры в малых городах
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 5 ОКТЯБРЯ - Одной из проблем малых городов является износ инженерной инфраструктуры. Об этом высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встече с общественностью Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент отметил, что для решения проблемы изношенности инженерной инфраструктуры в небольших городах нужны большие средства.
 

Правительству необходимо увеличить объем средств на ремонт коммунальных сетей моногородов. Ведь наши граждане должны жить в чистой, наполненной зеленью, благополучной, процветающей среде, в каком бы городе они ни находились. Его обеспечение - задача государства", - заявил глава государства.


Президент обратил внимание, что Карагандинская область расположена в самом центре страны. Через этот регион проходит основная магистраль, соединяющая юг и север нашей страны.
 

Очевидно, что качество автомобильных дорог оказывает особое влияние на развитие региона. Сейчас создается транспортный коридор Центр - Юг. Строительство дороги, проходящей через город Балхаш, идет очень медленно, сроки переносились уже не раз. Поручаю правительству в следующем году завершить строительство автомобильных дорог Караганда - Балхаш и Балхаш - Бурулбайтал. Важное значение имеет и трасса Караганда - Жезказган. Ремонт этой дороги протяженностью более 500 километров позволит улучшить связь с центральными районами и увеличить грузопоток. Это придаст импульс развитию Улытауской области. Увеличится инвестиционный и туристический потенциал двух областей", - рассказал он.

 
Глава государства поручил приступить к ремонту этой дороги в следующем году, а также отремонтировать автодорогу Караганда - Каркаралинск.
 

Все работы должны быть завершены в течение двух лет. Это позволит увеличить туристический потенциал Каркаралинска", - считает он.

 
Президент заявил, что моногорода со временем должны избавиться от чрезмерной зависимости от крупных промышленных предприятий.
 

Индустриальные гиганты имеют хорошие возможности для поддержки местного бизнеса через механизмы аутсорсинга. Моногорода должны развиваться как чистые, компактные, благополучные и зеленые населенные пункты. Только в этом случае они станут точками роста региона", - высказался Токаев.


Также глава государства затронул тему экологических проблем региона. Жители области, особенно городов, где расположены крупные промышленные предприятия, постоянно поднимают вопросы экологии.

Понятно, что деятельность индустриальных гигантов связана с определенными выбросами, загрязняющими окружающую среду. Однако есть принятые обязательства, стандарты и нормы, которые требуется строго соблюдать. Индустриальное развитие региона не должно идти в ущерб интересам граждан и качеству жизни людей. Министерству экологии необходимо контролировать данный вопрос», - сказал он.


Наряду с проблемами экологии в области остро стоит вопрос обеспечения безопасных условий труда на промышленных предприятиях.

Это принципиальный момент для такой индустриально развитой области, как Карагандинская. К примеру, только за 2022 год на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау» произошло несколько случаев гибели работников. Крупные компании должны постоянно инвестировать в модернизацию производства. Уполномоченным органам требуется принять системные меры для повышения ответственности предприятий за рост производственного травматизма», - добавил глава государства.


 

Токаев: СЭЗ Карагандинской области должны стать площадкой для релокации зарубежных компаний

05.10.2022, 11:07 16136

КАРАГАНДА. 5 ОКТЯБРЯ - На встрече с общественностью Карагандинской области президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству завершить в 2023 году формирование инфраструктуры индустриальной зоны Saran в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам президента, в Карагандинской области на территории специальной экономической зоны "Сарыарка" и индустриальной зоны Saran уже реализуется ряд перспективных промышленных проектов, запущены крупные предприятия.

"Они могут и должны выступить в качестве площадок для релокации зарубежных компаний. Нужны только соответствующие условия. Поэтому правительству поручается завершить в 2023 году формирование инфраструктуры индустриальной зоны Saran", - сказал Токаев.

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В целом, выступая перед общественностью, глава государства обозначил семь приоритетов в развитии Карагандинской области: поддержка обрабатывающей промышленности; повышение транзитно-транспортного потенциала региона; развитие моногородов, улучшение экологической ситуации; обеспечение безопасных условий труда на промышленных предприятиях; водоснабжение и развитие сельского хозяйства; развитие инфраструктуры образования, здравоохранения, спорта и культуры; развитие областного центра.



Нацхолдинг "Зерде" планируют освободить от выплаты дивидендов

05.10.2022, 10:24 15681
Нацхолдинг "Зерде" планируют освободить от выплаты дивидендов
Фото: zerde.gov.kz
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - В постановление правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях" внесено дополнение, согласно которому ликвидированный национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" освобождается от выплаты дивидендов за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Акционерное общество "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", сто процентов акций которого находятся в республиканской собственности, освобождается от выплаты дивидендов по государственному пакету акций по итогам 2021 года", - сказано в постановлении.

 
15 июля министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства рассказал о реформировании группы "Зерде".

21 июля в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана объяснили необходимость ликвидации холдинга "Зерде". По данным министерства, в структуре корпоративного управления накопились определенные проблемы, в том числе системного характера.

8 августа премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление о ликвидации холдинга "Зерде".
 

Еркин Наурызбаев возглавил QAZAQ AIR

05.10.2022, 09:36 15621
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Решением правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" председателем правления АО "QAZAQ" AIR назначен Еркин Наурызбаев, сообщили в авиакомпании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
До назначения он занимал руководящие посты в авиакомпании, член правления.
 
Стоит отметить, что за всю историю существования авиакомпании Еркин Наурызбаев - первый отечественный специалист, возглавивший АО "QAZAQ AIR". Опыт работы в авиации - 17 лет.
 

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