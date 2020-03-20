Токаев: Особое внимание следует уделять противодействию повышению уровня инфляции

Нур-Султан. 19 марта. Kazakhstan Today - Глава государства заслушал отчет председателя Национального банка Ерболата Досаева, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно, президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию председателя Национального банка о ситуации на валютном рынке и в финансовой сфере.

Ерболат Досаев доложил о временном введении метода Франкфуртского аукциона при торговле парой "тенге-доллар" на Казахстанской фондовой бирже, а также о мерах денежно-кредитной политики, принимаемых с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения деловой активности.

Глава государства отметил важность тесной координации мер и решений Национального банка, правительства и национальных холдингов для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Кроме того, по мнению Касым-Жомарта Токаева, особое внимание следует уделять противодействию повышению уровня инфляции.

По итогам встречи президент дал поручение выработать комплекс мер, направленных на поддержание кредитования казахстанских предприятий, включая финансирование их операционной деятельности.

Как сообщалось ранее, средневзвешенный курс тенге по итогам торгов на KASE в 15.30 понизился на 9,18 тенге и составил 448,50 тенге за доллар США. На 19 марта 2020 года официальный курс составляет 439,32 тенге за доллар США.

Напомним, Национальный банк совместно с Казахстанской фондовой биржей приняли решение о проведении торгов по валютной паре тенге-доллар 19 и 20 марта 2020 года в форме Франкфуртского аукциона. Как отметили в Нацбанке, это решение позволит удовлетворить имеющиеся заявки клиентов и не допустить дестабилизации ситуации на валютном рынке.

За прошедшие сутки волатильность на глобальных финансовых рынках значительно возросла. Цена на нефть марки Brent достигла 25 долларов за баррель, снизившись за день на 14% и более чем на 60% с начала года.

Продолжается падение на мировых фондовых и валютных рынках. Российский рубль ослабился за день на 7,3%, а с начала года - более чем на 30%.

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