Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О некоторых мерах по стабилизации экономики", передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии с документом Национальному банку Республики Казахстан поручено на период по 31 декабря 2020 года определить:

1) предельные размеры сумм наличных денег, которые допускается снимать юридическим лицам в течение календарного месяца с банковских счетов;

2) категории юридических лиц, на которые не распространяется требование, предусмотренное подпунктом 1) настоящего пункта;

3) совместно с Министерством финансов Республики Казахстан и Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка порядок снятия юридическими лицами наличных денег с банковских счетов, за исключением юридических лиц, определенных в соответствии с подпунктом 2) настоящего пункта, в том числе регламентирующий снятие наличных денег сверх установленных в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта предельных размеров, а также порядок предоставления в Министерство финансов Республики Казахстан информации о снятии юридическими лицами наличных денег сверх установленных в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта предельных размеров.

Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка поручено осуществлять контроль за соблюдением финансовыми организациями, осуществляющими открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, порядка снятия юридическими лицами наличных денег с банковских счетов.

Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента Республики Казахстан.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

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