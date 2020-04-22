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Токаев подписал указ о некоторых мерах по стабилизации экономики

21.04.2020, 18:27 13204
Токаев подписал указ о некоторых мерах по стабилизации экономики
Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О некоторых мерах по стабилизации экономики", передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.
 
В соответствии с документом Национальному банку Республики Казахстан поручено на период по 31 декабря 2020 года определить:
 
1) предельные размеры сумм наличных денег, которые допускается снимать юридическим лицам в течение календарного месяца с банковских счетов;
 
2) категории юридических лиц, на которые не распространяется требование, предусмотренное подпунктом 1) настоящего пункта;
 
3) совместно с Министерством финансов Республики Казахстан и Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка порядок снятия юридическими лицами наличных денег с банковских счетов, за исключением юридических лиц, определенных в соответствии с подпунктом 2) настоящего пункта, в том числе регламентирующий снятие наличных денег сверх установленных в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта предельных размеров, а также порядок предоставления в Министерство финансов Республики Казахстан информации о снятии юридическими лицами наличных денег сверх установленных в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта предельных размеров.
 
Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка поручено осуществлять контроль за соблюдением финансовыми организациями, осуществляющими открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, порядка снятия юридическими лицами наличных денег с банковских счетов.
 
Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента Республики Казахстан.
 
Указ вводится в действие со дня его подписания.
 
 

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