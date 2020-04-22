Токаев подписал указ о некоторых мерах по стабилизации экономики

В соответствии с документом Национальному банку Республики Казахстан поручено на период по 31 декабря 2020 года определить:
1) предельные размеры сумм наличных денег, которые допускается снимать юридическим лицам в течение календарного месяца с банковских счетов;
2) категории юридических лиц, на которые не распространяется требование, предусмотренное подпунктом 1) настоящего пункта;
3) совместно с Министерством финансов Республики Казахстан и Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка порядок снятия юридическими лицами наличных денег с банковских счетов, за исключением юридических лиц, определенных в соответствии с подпунктом 2) настоящего пункта, в том числе регламентирующий снятие наличных денег сверх установленных в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта предельных размеров, а также порядок предоставления в Министерство финансов Республики Казахстан информации о снятии юридическими лицами наличных денег сверх установленных в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта предельных размеров.
Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка поручено осуществлять контроль за соблюдением финансовыми организациями, осуществляющими открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, порядка снятия юридическими лицами наличных денег с банковских счетов.
Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента Республики Казахстан.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
Напомним, Национальный банк Казахстана уже сообщил о изменении условий по снятию наличных денег с банковских счетов для юридических лиц.
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