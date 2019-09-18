Токаев поручил построить с привлечением иностранных инвесторов заводы по выпуску удобрений

Петропавловск. 17 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Петропавловске провел совещание по вопросам развития села и агропромышленного комплекса. Глава государства обратил внимание на наличие определенных проблем в развитии АПК и поставил ряд задач перед правительством и местными исполнительными органами, передает Kazakhstan Today.

В частности, Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость увеличения производительности труда за счет перехода на высокорентабельные культуры (чечевица, лен, соя), имеющие стабильно высокий спрос в мире. По его словам, также нужно развивать производство органической сельхозпродукции и внедрять современные агротехнологии и инновации, сообщила пресс-служба Акорды.

Правительству необходимо принять кардинальные меры по усилению агрохимической службы, обеспечению доступности гербицидов, минеральных удобрений и элитных семян", - сказал президент.

Также глава государства поручил правительству решить проблему изношенности парка сельхозтехники, в том числе путем изучения потенциала локализации производства на территории страны.

Важная задача - повышение плодородия почв на основе минерализации с учетом мировой практики. Для решения этого вопроса Касым-Жомарт Токаев поручил построить на территории страны готовые лицензионные заводы по выпуску удобрений и пестицидов с привлечением иностранных инвесторов

Кроме того, президент особо отметил важность завершения инвентаризации всех земель, цифровизации земельного кадастра и перехода на космический мониторинг использования земель.

Говоря о животноводстве, глава государства отметил перспективность развития производства баранины, мяса птицы, ягнятины, молочного животноводства и продвижения экспорта животноводческой продукции. Для этого в ближайшие 10 лет будет введено в оборот дополнительно 50 млн га пастбищ. Кроме того, президент поручил правительству предметно разобраться в причинах высоких цен на корма.

При этом Касым-Жомарт Токаев указал, что казахстанская переработанная продукция сталкивается с протекционистскими мерами на внешних рынках. В связи с этим глава государства поставил задачу целенаправленно продвигать отечественные товары, оперативно реагируя на изменения у зарубежных партнёров.

Президент отдельно остановился на развитии отечественной аграрной науки, кадровый потенциал которой в последнее время значительно снизился.

Только 20% работников системы Национального аграрного научно-образовательного центра имеют научную степень. Поэтому нужно создавать пул молодых перспективных ученых в аграрной сфере", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил необходимость развития перспективных опорных сел, где проживает 85% сельского населения. По его словам, эти населенные пункты должны быть обеспечены инфраструктурой: дорогами, доступной связью и Интернетом, современными объектами образования, здравоохранения, культуры и спорта. Для развития массового спорта в сельской местности президент поручил создать 100 физкультурно-оздоровительных комплексов в течение трех лет, при этом 22 объекта будут введены в эксплуатацию в текущем году.

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