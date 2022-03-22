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Токаев встретился с алматинскими предпринимателями, пострадавшими в ходе январских событий

21.03.2022, 16:18 12421
Токаев встретился с алматинскими предпринимателями, пострадавшими в ходе январских событий
Фото: Акорда
АЛМАТЫ. 21 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил торгово-развлекательный центр Asia Park в Алматы, который пострадал в ходе январских беспорядков, и встретился с пострадавшими представителями малого и среднего бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Участники встречи поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за оказываемую государством поддержку и возмещение убытков. Президент отметил, что поддержка малого и среднего бизнеса будет продолжена, а убытки пострадавших будут возмещены, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президенту сообщили, что все поступившие обращения со стороны пострадавших в январе предпринимателей рассматриваются. Согласно информации акимата города, на сегодня всего поддержано 1236 заявок на сумму 6,191 млрд тенге. Также в ближайшее время будет рассмотрено еще порядка 170 случаев с заявленной суммой ущерба около 20 млрд тенге.

Хронология январской трагедии в Казахстане.


 

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Министр ЕЭК: санкции превратили доллар и евро в "мусорную валюту"

22.03.2022, 20:08 351
НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - Санкции в отношении России фактически ведут к тому, что отказ от доллара, евро и британского фунта предопределен. Об этом рассказал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня санкции фактически превратили доллар и евро в "мусорную валюту", для России во всяком случае, и для Белоруссии. Поскольку Россия является главным центром торгово-экономического сотрудничества в ЕАЭС, отказ от использования доллара, евро и фунта в наших взаимоотношениях предопределен самими санкционерами", - сказал Глазьев в ходе видеомоста "Экономика стран ЕАЭС на фоне западных санкций".

 
Санкционное давление резко ускорило переход к новому мирохозяйственному укладу и фактически стимулируют переток ресурсов, торговли и сотрудничества в азиатском направлении.
 
В этой связи министр ЕЭК отметил о необходимости разработки новой финансово-валютной системы.
 

У нас больше не будет в мире частных резервных валют, нам нужно думать о переходе на национальные валюты, о подготовке международного договора о новой финансово-валютной архитектуре, которая бы включала не только государства ЕАЭС, но и все страны, которые не хотят зависеть от произвола страны, которая присвоила себе эмиссию мировой валюты", - цитирует Глазьева Sputnik Казахстан.

 
По его мнению, сейчас происходят кардинальные изменения в валютно-финансовой архитектуре, к которым велась подготовка.
 

Мы к этому готовились. Мы готовы технологически к программе своего нового мирового экономического пространства, защищенного от агрессии и недружественных действий третьих стран", - добавил он.

 
Отметив, что в ЕАЭС сохраняется большая зависимость от доллара и евро, которая делает уязвимыми страны, Глазьев рассказал, что разрабатывается концепция биржевого пространства ЕАЭС.
 

Мы стремимся предложить наши собственные внутренние механизмы ценообразования в национальных валютах, сформировать полноценную инфраструктуру функционирования экономики в национальных валютах, создать условия для насыщения экономики деньгами в национальных валютах, реализовать инструменты целевого кредитования инвестиции в таких же масштабах, как они работают в Китае и Индии. Это большая работа, которая требует преодоления инерции мышления. В первую очередь, со стороны денежных властей требуются активные усилия по наращиванию кредитования реального сектора, чтобы стимулировать импортозамещение и компенсировать негативный эффект от внешних факторов", - сказал министр ЕЭК.

 
При этом он отметил, что вопрос о создании международной валютно-финансовой системы ЕАЭС и Китая на повестке дня сегодня не стоит.
 

 

В ЕАЭС расширяют пакет мер поддержки товаропроизводителей

22.03.2022, 20:03 656
МОСКВА. 22 МАРТА - Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение, дополняющее пакет мер таможенно-тарифного регулирования в отношении отдельных видов товаров, направленных на обеспечение экономической и продовольственной стабильности стран Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.        
 
По информации пресс-службы ЕЭК, до 30 апреля 2025 года будут обнулены ввозные таможенные пошлины на некоторые какао-продукты, а до 31 декабря 2023 года - на медный штейн и цементационную медь.         
 

Принятые меры позволят производителям поддержать существующий уровень загрузки мощностей, а также покрыть часть дополнительных расходов, связанных с резкими изменениями курсов валют", - отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.        

 
В связи с важностью вопроса в соответствии с поручением Совета ЕЭК решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.        
 
Согласно принятому 17 марта решению Совета ЕЭК, от ввозной таможенной пошлины будет освобождена широкая номенклатура продовольственных товаров и товаров, используемых в их производстве. 
 

Также решение касается товаров для производства и реализации продовольственной продукции; товаров для производства фармацевтической, металлургической и электронной продукции; товаров, используемых для развития цифровых технологий; товаров для производства продукции легкой промышленности, а также товаров, применяемых в строительной и транспортной отраслях. Кроме того, до 30 апреля 2023 года обнулена ставка на абрикосовое, грушевое, персиковое и прочее пюре в упаковках более 40 килограммов, а до 30 апреля 2025 года - на анилин и ряд видов тканей для производства верхней одежды", - уточнили в пресс-службе.

 
Кроме того, коллегия ЕЭК приняла решение об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов оплодотворенной икры рыб сроком по 31 декабря 2024 года включительно.        
 

Мера таможенно-тарифного регулирования направлена на поддержку и дальнейшее развитие предприятий рыбоводческой отрасли Евразийского экономического союза", - прокомментировал решение Казарян, напомнив, что ранее Совет Комиссии продлил срок действия нулевых ввозных таможенных пошлин на молодь лосося и форели.

 
Ставка ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в отношении оплодотворенной икры рыб установлена в размере 8% от таможенной стоимости. 
 
Также в ЕЭК рассказали о решении временно не применять антидемпинговой меры к европейским гербицидам. В отношении рассматриваемых товаров проводится повторное расследование в связи с изменившимися обстоятельствами.
 

В настоящее время комиссия анализирует ситуацию на разных товарных рынках, после чего могут быть приняты решения о приостановке на полгода действия ряда антидемпинговых мер в зависимости от развития экономической ситуации, - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

 
Он пояснил, что вопрос по гербицидам рассмотрен с учетом соответствующего обращения казахстанской стороны, а также заявлений производителей европейских средств защиты растений, выразивших намерение продолжать работу в странах ЕАЭС.        
 
По словам министра, приостановка взимания антидемпинговой пошлины в отношении гербицидов поможет смягчить логистические проблемы, возникшие вследствие нарушения глобальных цепочек поставок, а также частично нивелировать волатильность курсов валют. В конечном итоге решение ЕЭК окажет поддержку сельхозпроизводителям стран ЕАЭС и посодействует обеспечению продовольственной безопасности.
 

Султанов назвал причину скопления грузов на границе Казахстана с Россией

21.03.2022, 15:54 12221
НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - По словам министра торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыта Султанова, причиной скопления грузов на границе Казахстана с Россией стали погодные условия и отключение электроэнергии на погранпосту "Сырым", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Хочу проинформировать вас о ситуации со скоплением грузов на казахстанско-российской границе. На погранпунктах "Маштаково"/"Сырым" скопилось много фур, ожидающих въезда в Казахстан. И уже появлялись сообщения, что якобы то ли Россия, то ли Казахстан не пропускают грузы. Однако данная информация не соответствует действительности", - заверил Султанов.

 
Причиной скопления машин, по его словам, стали сложные погодные условия последних нескольких недель. Почти 10 дней в том районе были бураны, дороги закрывались из-за гололеда. 
 

С нормализацией погоды все фуры, которые пережидали закрытие трасс, практически одномоментно оказались на подъезде к российскому погранпункту "Маштаково", выстроив многокилометровую живую очередь. Плюс к этому во время бурана16-17 марта на казахстанском погранпосту "Сырым" отключалась электроэнергия. Это стало причиной задержки грузов с казахстанской стороны", - цитирует министра Telegram-канал пресс-службы правительства РК. 

 
Султанов отметил, что сейчас дороги открыты и расчищены, пропуск машин идет в штатном режиме.
 
Кроме того, продолжил глава МТИ, для упрощения процесса пересечения границы товарами сейчас прорабатывается возможность предоставления допуска ветеринарным инспекторам на территорию пограничного пункта. 
 

Это исключит необходимость для водителей делать крюк на отдельно расположенный ветеринарный контрольный пост и ускорить процесс трансграничной торговли", - пояснил он.

 

В РК временно отменят требование по креплению этикеток на госязыке на импортируемые товары

21.03.2022, 14:28 13726
В РК временно отменят требование по креплению этикеток на госязыке на импортируемые товары
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - Сегодня в Нур-Султане состоялось очередное заседание оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, на котором рассмотрели вопросы технического регулирования в торговле, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Участники совещания обсудили меры технического регулирования в торговле в сложившихся условиях. В частности, представители бизнес-сообщества предложили временно отменить требования законодательства по креплению этикеток и вкладок на государственном языке в отношении импортируемых товаров", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

 
По словам участников заседания, принятие такого решения способно существенно сократить издержки бизнеса, связанные с разработкой, тиражированием и креплением этикеток. 
 
В качестве альтернативы предложено на временной основе использовать товарные QR-коды на прилавках, содержащие всю необходимую информацию о товарах.
 
Отмечается, что в своем предложении представители бизнес-сообщества руководствовались положениями указа президента от 20 марта 2020 года № 286, позволяющими главе государства в период кризисных ситуаций давать поручения или принимать акты, устанавливающие иной порядок регулирования, в том числе в рамках государственного контроля, соблюдения международных обязательств и др.
 
Премьер-министр поддержал инициативу представителей отечественного бизнеса и поручил подготовить проект соответствующего указа президента Республики Казахстан, а также внести его на рассмотрение главе государства до конца текущей недели. Следующее заседание оперативного штаба состоится 24 марта текущего года.
 

Нацбанк ответил депутатам, почему нельзя отменить начисление премии в размере 10% по депозитам

20.03.2022, 12:45 23276
Нацбанк ответил депутатам, почему нельзя отменить начисление премии в размере 10% по депозитам
НУР-СУЛТАН. 20 МАРТА - Председатель Национального банка Галымжан Пирматов в ответе на депзапрос мажилисмена Аманжана Жамалова рассказал, почему нельзя отменить начисление премии в размере 10% по тенговым депозитам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, относительно программы защиты тенговых вкладов Пирматов отметил, что программа была анонсирована как срочная и немедленная антикризисная мера, необходимая для обеспечения стабильности финансового сектора на фоне возросших геополитических рисков и роста волатильности на финансовых рынках.
 

Параметры и условия программы предполагают оптимальное соотношение охвата вкладчиков и расходов бюджета, необходимых для реализации программы. Анализ вкладов показал, что по состоянию на 1 февраля 2022 года порядка 93% счетов, попадающих под действие программы, составляют вклады не более 3 млн тенге, при этом охват вкладов до 1 млн тенге составляет порядка 84%", - уточнил Пирматов в ответе на депзапрос.

 
Также ввиду ограничения максимального объема средств на вкладе (до 20 млн тенге), принимаемого для расчета компенсации, фактическая база для расчета компенсации будет ниже общей суммы остатков на вкладах. Это ограничивает максимальный размер компенсации для крупных вкладчиков и, как следствие, понижает общий объем средств бюджета, который будет направлен на выплату компенсации по истечении срока программы.
 
Кроме того, фактический объем компенсации также может сложиться ниже за счет снятий с депозитов в течение срока программы.
 

Учитывая вышеизложенное, считаем, что в текущих неблагоприятных условиях необходимо уделять особое внимание поддержке финансовой и ценовой стабильности. Отказ от программы может привести к потере доверия к национальной валюте, смене валютных предпочтений и, соответственно, резкому росту уровня долларизации", - подчеркнул глава Нацбанка.

 
Мажилисмен также в своем депзапросе предложил "с одной стороны, закрыть торги на бирже с участием Нацбанка, а с другой - не мешать банкам вне биржи работать со своими клиентами по импортным и экспортным контрактам, краткосрочно кредитуя их валютой и тенге".
 

Паникерам и спекулянтам надо позволить слиться "до нуля" и при этом сохранить активы Национального банка", - отмечается в депзапросе.

 
На что глава Нацанка ответил, что "действующий режим свободно плавающего обменного курса подразумевает формирование курса тенге на основе рыночных принципов через баланс спроса и предложения". 
 
По его словам, Национальный банк не проводит валютные интервенции с целью достижения определенного уровня обменного курса.
 
Как напомнил глава Нацбанка, ввиду тесных торгово-экономических взаимосвязей в курсообразовании тенге определенно присутствует влияние рубля. Казахстан является членом Евразийского экономического союза. Российская Федерация - наш ключевой торговый партнер, на долю которого по итогам 2021 года приходится 42% казахстанского импорта. На фоне происходящих геополитических событий наблюдается беспрецедентная волатильность российского рубля, что оказывает давление на тенге и создает риски для финансовой стабильности Казахстана.
 

Национальный банк считает неоправданной и фундаментально не подкрепленной аналогичную динамику тенге с российским рублем, потому что условия - как внешние, так и внутренние - для нашей валюты кардинально отличаются от тех условий, в которых функционирует сейчас российская валюта. В этой связи в целях снижения необоснованного влияния избыточных колебаний рубля на тенге Национальный банк проводит валютные интервенции, предусмотренные законом РК "О Национальном банке Республики Казахстан", - сообщил Пирматов в ответе на депзапрос.

 
Участие Национального банка на валютном рынке в текущих условиях является вынужденной мерой, так как в отдельные периоды отмечается отсутствие либо ограниченное количество продавцов иностранной валюты, что крайне негативно отражается на нормальном функционировании рынка. Закрытие биржевых торгов в условиях ухудшения внешних факторов может привести к дальнейшей эскалации панических настроений и спекулятивных действий со стороны рыночных участников. В этом случае импортеры не смогут купить иностранную валюту, так как в периоды повышенной волатильности и неопределенности, как правило, на валютном рынке наблюдается ограниченное предложение иностранной валюты, что также может привести к критическим последствиям, пояснил глава Нацбанка.
 

Национальным банком совместно с Казахстанской фондовой биржей разработан механизм франкфуртского аукциона, позволяющий максимизировать возможный объем сделок и нацеленный на предотвращение необоснованной волатильности", - отметил Пирматов.

 
При этом отмечается, что Нацбанк остается приверженным принципам свободного плавания обменного курса.
 

Курс тенге и дальше будет формироваться под воздействием фундаментальных факторов, при этом в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет также зависеть от развития геополитической ситуации, ожиданий внутренних участников и динамики на мировых рынках", - отметил глава Нацбанка.

 

МСХ: недобросовестные участники создают искусственный ажиотаж на рынке пшеницы

19.03.2022, 19:23 31486
МСХ: недобросовестные участники создают искусственный ажиотаж на рынке пшеницы
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 19 МАРТА - В последнее время регулярно появляется информация о якобы нехватке зерна для производства муки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Минсельхоз неоднократно сообщал, что в Казахстане достаточно запасов зерна и нет рисков возникновения дефицита. Распространяемая информация в СМИ и социальных сетях является недостоверной, попыткой давления на участников рынка, а также проявлением недобросовестной конкуренции, сообщили в пресс-службе министерства.
 

Мукомолы областей, граничащих с Российской Федерацией, использовали в качестве сырья привозную пшеницу. В силу введенных РФ ограничений на экспорт пшеницы ранее законтрактованные объемы стали недоступны. В этой связи для обеспечения бесперебойной работы производители прорабатывают возможность заключения контрактов на поставку пшеницы с отечественными сельхозтоваропроизводителями", - сообщили в МСХ.

 
В ведомстве подчеркнули, что на внутреннем рынке имеется необходимый объем сырья, способный заменить привозное. В республике имеется 7,4 млн тонн пшеницы. Для полного обеспечения нужд страны (посевные нужды, корма, продовольственное потребление и промышленная переработка) требуется 3,7 млн тонн пшеницы, включая замещаемые объемы РФ. Таким образом, имеющиеся запасы покрывают двухлетнею потребность страны в пшенице.
 

В настоящее время производители муки и поставщики пшеницы договариваются о цене реализации. В условиях волатильности мирового рынка пшеницы каждая из сторон пытается получить наиболее выгодную цену, используя СМИ и социальные сети как инструменты взаимного давления, вбрасывая в информационное пространство недостоверную информацию, тем самым создавая ажиотажную обстановку", - сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

 
Кроме того, Казахстан обладает достаточным количеством запасов муки. Имеется в наличии 137,9 тысячи тонн муки, в том числе в региональных стабфондах - 11,2 тысячи тонн, в торговых объектах - 53,2 тысячи тонн, на предприятиях производителей - 52,8 тысячи тонн, на складах - 20,7 тысячи тонн.
 

Дополнительно министерство через АО "Продкорпорация" располагает 600 тысячами тонн зерна, которое позволяет произвести 450 тысяч тонн муки. Министерство призывает участников рынка не нагнетать обстановку, используя текущую ситуацию для получения сверхприбылей, проявить благоразумие и социальную ответственность. Ситуация находится на контроле, министерство не допустит дефицита муки и пшеницы в стране, обеспечит стабильность и продовольственную безопасность", - подчеркнули в ведомстве.

 
Ранее сообщалось, что в Казахстане выросли цены на пшеницу. По словам трейдеров, с 11 марта элеваторы предлагают зерно по цене от 128 до 130 тысяч тенге за тонну.
 

Вице-премьер РФ обсудил с вице-премьером Казахстана поставки газа в республику

19.03.2022, 10:25 37106
Вице-премьер РФ обсудил с вице-премьером Казахстана поставки газа в республику
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 19 МАРТА - Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром поставки в республику российского газа и нефти на НПЗ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Участники встречи обсудили основные действующие проекты и перспективное развитие отношений государств в топливно-энергетической сфере, в том числе в части добычи и транспортировки нефти и природного газа, и электроэнергетике, сообщает РИА Новости.
 
На встрече обсуждались поставки природного газа, российской нефти на местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), также говорилось о поставках нефтепродуктов и о совместном освоении месторождений Хвалынское и Имашевское.
 
Кроме того, в круг вопросов вошли условия газификации северных и восточных районов Казахстана, развитие производственной и заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа вдоль международного транспортного коридора Европа - Западный Китай и автодороги "Меридиан", а также развитие кооперации стран в области ТЭК, говорится в релизе.
 
Новак отметил, что между странами увеличился взаимный товарооборот - в 2021 году он на 34% превысил показатель 2020 года и составил 25,6 миллиарда долларов.
 

В Минэнерго рассказали о ситуации на рынке сжиженного нефтяного газа

18.03.2022, 20:55 47386
В Минэнерго рассказали о ситуации на рынке сжиженного нефтяного газа
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В Министерстве энергетики рассказали о ситуации на рынке сжиженного нефтяного газа в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Производство сжиженного нефтяного газа в 2021 году составило 3,17 млн тонн. План на 2022 год - 3,2 млн тонн. Более 60% основного потребления сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке приходится на автотранспорт, сообщает пресс-служба Минэнерго
 
С 2019 года количество автотранспорта, переведенного на сжиженный газ, к 2021 году выросло в 2,2 раза и достигло более 310 тыс. единиц.
 
В соответствии с поручением главы государства от 5 января по стабилизации социально-экономической ситуации в стране касательно рынка сжиженного газа были приняты следующие оперативные меры:
 
  • установлены розничные цены на сжиженный нефтяной газ в коридоре от 50 до 75 тенге/литр в зависимости от отдаленности региона;
  • снижены предельные оптовые цены на сжиженный нефтяной газ с 38,7 до 28 тыс. тенге;
  • приостановлены правила торгов до 1 января 2023 года, согласно которому Министерство энергетики будет реализовывать сжиженный газ вне электронных торгов;
  • утвержден приказ по внесению поправок в Правила формирования плана поставки, согласно которому расширен Перечень субъектов, имеющих право оптовой и розничной реализации на территории республики.
 
В качестве дополнительных мер, в том числе с обеспечением долгосрочной ценовой стабильности и недопущения спекулятивных скачков цен, прорабатываются следующие меры:
 
Разработка методики по определению предельных оптовых цен на СНГ заводами-производителями, исходя из установленных розничных цен, что позволит справедливо распределять выручку между заводами и продавцами.
 
В ближайшее время планируется заключение EPC-контракта на проектирование и строительство нового газоперерабатывающего завода в Мангистауской области взамен действующего КазГПЗ.

Ранее сообщалось, что два НПЗ искусственно завышали цены на газ.

13 марта Министерство энергетики РК в проекте приказа определило предел цены на сжиженный газ на II квартал вне электронных торговых площадок. 
 

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