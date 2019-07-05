Токаев встретился с главой ЕБРР

Токаев отметил, что ЕБРР на сегодняшний день является одним из крупнейших финансовых институтов, инвестирующих в экономику Казахстана. Глава государства высоко оценил многолетнюю работу банка в РК, сообщает пресс-служба Акорды.
Я был свидетелем начала вашей деятельности в Казахстане и был знаком со всеми вашими предшественниками. Ваш банк осуществил ряд успешных проектов в нашей стране, и я думаю, что этим может гордиться", - сказал президент.
В свою очередь Сума Чакрабарти отметил, что Казахстан входит в пятерку крупнейших партнеров ЕБРР и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.
Сегодня в Нур-Султане проходит Совет иностранных инвесторов. Ранее сообщалось, что ЕБРР организует синдицированный кредит в размере $50 млн для микрофинансовой организации KMF в Казахстане. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в экономику Казахстана более $8,85 млрд через 254 проекта.
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