Токаев встретился с главой ЕБРР

Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, передает Kazakhstan Today.

Токаев отметил, что ЕБРР на сегодняшний день является одним из крупнейших финансовых институтов, инвестирующих в экономику Казахстана. Глава государства высоко оценил многолетнюю работу банка в РК, сообщает пресс-служба Акорды.

Я был свидетелем начала вашей деятельности в Казахстане и был знаком со всеми вашими предшественниками. Ваш банк осуществил ряд успешных проектов в нашей стране, и я думаю, что этим может гордиться", - сказал президент.

В свою очередь Сума Чакрабарти отметил, что Казахстан входит в пятерку крупнейших партнеров ЕБРР и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.

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