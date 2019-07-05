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Токаев встретился с главой ЕБРР

04.07.2019, 18:44 5077
Токаев встретился с главой ЕБРР
Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, передает Kazakhstan Today.
 
Токаев отметил, что ЕБРР на сегодняшний день является одним из крупнейших финансовых институтов, инвестирующих в экономику Казахстана. Глава государства высоко оценил многолетнюю работу банка в РК, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Я был свидетелем начала вашей деятельности в Казахстане и был знаком со всеми вашими предшественниками. Ваш банк осуществил ряд успешных проектов в нашей стране, и я думаю, что этим может гордиться", - сказал президент.

 
В свою очередь Сума Чакрабарти отметил, что Казахстан входит в пятерку крупнейших партнеров ЕБРР и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.
 
 

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