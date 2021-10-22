ЖЕЗКАЗГАН. 21 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу роста цен на продукты питания и субсидий в сельском хозяйстве, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Это, конечно, болезненная тема, присущая всему мировому рынку. Где-то на 40-50 процентов все цены в мире взлетели вверх. Что касается нашей страны, резкое повышение цен на продовольствие – это следствие системных вопросов. Как бы мы в оперативном плане эти вопросы ни пытались решить, тем не менее тенденция налицо. Нам нужно системное решение данной проблемы. Мы импортируем значительную часть нашего продовольствия, хотя по объему субсидий сельское хозяйство бьет все рекорды. Другие страны не знают, что такое субсидии. Во всяком случае, в таком объеме. Где-то мы разбаловали людей, где-то упустили из виду факты коррупции. Этой проблемой нам надо очень серьезно заниматься. Я поставил задачу перед правительством, перед новым министром сельского хозяйства", – отметил президент.
Напомним, вчера президент РК в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область ознакомился с планами ТОО "Корпорация Казахмыс" по социальному развитию и расширению минерально-сырьевой базы Жезказганского региона.
В ходе мероприятия значительное внимание было уделено вопросам экологии и сокращения выбросов крупными предприятиями.
Мы объявили, что в 2060 году будем иметь нулевой уровень карбонизации. Мы должны учитывать специфику нашей экономики, ее структуру. В энергобалансе, как известно, 70 процентов занимает уголь. Мы не можем завтра все позакрывать и сказать, что мы декарбонизировались. Это касается и вашего предприятия. Но следовать курсу на декарбонизацию к 2060 году мы обязательно должны. Иначе мы останемся на обочине мирового развития. Это очень деликатная задача, которую правительству и мне как главе государства предстоит решить с учетом интересов наших основных предприятий", – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Токаеву рассказали о перспективах реализации проектов по водоснабжению, повышению качества образования, стабилизации цен на продовольственном рынке. Также была представлена информация об исполнении социальных обязательств корпорации и осуществлении инвестиционных проектов.
В ходе рабочего визита главе государства доложили о трудностях с подачей качественной питьевой воды в Жезказгане. Для решения проблемы необходимы реконструкция водовода Уйтас-Айдос и строительство водовода на месторождении Кожамсеит. Президент поручил правительству и акимату области обеспечить реализацию этого проекта в течение полутора лет.
Считаю, что вы правильно определили приоритеты исследований. Водоснабжение – это серьезная социальная проблема, которую нужно решать. Я говорил об этом в Послании, сейчас правительство имеет поручение на этот счет. Я думаю, что правительство совместно с акиматом и с вами должно в самое ближайшее время, максимум в течение полутора лет, решить данную проблему. Мы должны обеспечить чистой питьевой водой наших граждан. Я буду наблюдать за ходом решения этого вопроса", – сказал глава государства.
Подводя итоги мероприятия, президент отметил, что по всем обозначенным направлениям государству совместно с флагманами отечественной промышленности предстоит продолжить активную работу.