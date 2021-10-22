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Токаев высказался по поводу роста цен на продукты питания

21.10.2021, 08:06 59239
ЖЕЗКАЗГАН. 21 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу роста цен на продукты питания и субсидий в сельском хозяйстве, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Это, конечно, болезненная тема, присущая всему мировому рынку. Где-то на 40-50 процентов все цены в мире взлетели вверх. Что касается нашей страны, резкое повышение цен на продовольствие – это следствие системных вопросов. Как бы мы в оперативном плане эти вопросы ни пытались решить, тем не менее тенденция налицо. Нам нужно системное решение данной проблемы. Мы импортируем значительную часть нашего продовольствия, хотя по объему субсидий сельское хозяйство бьет все рекорды. Другие страны не знают, что такое субсидии. Во всяком случае, в таком объеме. Где-то мы разбаловали людей, где-то упустили из виду факты коррупции. Этой проблемой нам надо очень серьезно заниматься. Я поставил задачу перед правительством, перед новым министром сельского хозяйства", – отметил президент.

 
Напомним, вчера президент РК в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область ознакомился с планами ТОО "Корпорация Казахмыс" по социальному развитию и расширению минерально-сырьевой базы Жезказганского региона. 
 
В ходе мероприятия значительное внимание было уделено вопросам экологии и сокращения выбросов крупными предприятиями.
 

Мы объявили, что в 2060 году будем иметь нулевой уровень карбонизации. Мы должны учитывать специфику нашей экономики, ее структуру. В энергобалансе, как известно, 70 процентов занимает уголь. Мы не можем завтра все позакрывать и сказать, что мы декарбонизировались. Это касается и вашего предприятия. Но следовать курсу на декарбонизацию к 2060 году мы обязательно должны. Иначе мы останемся на обочине мирового развития. Это очень деликатная задача, которую правительству и мне как главе государства предстоит решить с учетом интересов наших основных предприятий", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Токаеву рассказали о перспективах реализации проектов по водоснабжению, повышению качества образования, стабилизации цен на продовольственном рынке. Также была представлена информация об исполнении социальных обязательств корпорации и осуществлении инвестиционных проектов. 
 
В ходе рабочего визита главе государства доложили о трудностях с подачей качественной питьевой воды в Жезказгане. Для решения проблемы необходимы реконструкция водовода Уйтас-Айдос и строительство водовода на месторождении Кожамсеит. Президент поручил правительству и акимату области обеспечить реализацию этого проекта в течение полутора лет.
 

Считаю, что вы правильно определили приоритеты исследований. Водоснабжение – это серьезная социальная проблема, которую нужно решать. Я говорил об этом в Послании, сейчас правительство имеет поручение на этот счет. Я думаю, что правительство совместно с акиматом и с вами должно в самое ближайшее время, максимум в течение полутора лет, решить данную проблему. Мы должны обеспечить чистой питьевой водой наших граждан. Я буду наблюдать за ходом решения этого вопроса", – сказал глава государства.

 
Подводя итоги мероприятия, президент отметил, что по всем обозначенным направлениям государству совместно с флагманами отечественной промышленности предстоит продолжить активную работу.
 

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За 9 месяцев в Казахстане введено в эксплуатацию 10,4 млн квадратных метров жилья

22.10.2021, 16:48 2161
За 9 месяцев в Казахстане введено в эксплуатацию 10,4 млн квадратных метров жилья
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - За 9 месяцев в Казахстане введено в эксплуатацию 10,4 млн квадратных метров жилья. Об этом в ходе встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил Аскар Мамин, за 9 месяцев в стране введено в эксплуатацию 10,4 млн квадратных метров жилья, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В ходе встречи глава государства отметил, что экономика Казахстана демонстрирует уверенную восстановительную динамику. По итогам девяти месяцев 2021 года рост валового внутреннего продукта составил 3,4%. Восстановления экономики удалось достичь благодаря своевременно принятым антикризисным мерам.
 
По словам премьер-министра, ключевым фактором ускорения экономики является стабильный рост производства в реальном секторе (+3,5%), а также последовательное восстановление в секторе услуг на фоне карантинных послаблений. Так, объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 5,7%. Рост строительной отрасли составил 9,7%. 
 
Премьер-министр рассказал главе государства о работе по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.
 

Правительством принимаются меры по стабилизации цен на протяжении всей цепи формирования стоимости в секторе агропромышленного комплекса, заключению долгосрочных контрактов между торговыми сетями и отечественными товаропроизводителями, увеличению финансирования "оборотной" схемы и закупа в стабфонды продовольствия, недопущению фактов превышения торговой надбавки на социально значимые продукты питания", - сказал Аскар Мамин.

 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. К настоящему времени во всех регионах значительно снижены уровень заболеваемости, количество тяжелых случаев и находящихся на стационарном и амбулаторном лечении. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,96. Загруженность инфекционных коек - 37%, реанимационных - 31%. На сегодняшний день 8,1 млн человек вакцинировано первым компонентом вакцины против коронавируса, 7,2 млн граждан - вторым компонентом.
 
Аскар Мамин также доложил президенту о реализации мер по наращиванию притока внешних и внутренних инвестиций, усилению потенциала малого и среднего бизнеса, региональному развитию, дальнейшей диверсификации структуры экономики за счет роста и развития обрабатывающего сектора, а также других актуальных вопросах социально-экономического развития страны.
 
 

В Казахстане внедрили электронное таможенное сопровождение автотранспорта при транзите товаров

22.10.2021, 11:01 21871
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Электронное таможенное сопровождение будет применяться на основании рекомендаций системы управления рисками и ввозимых в адрес казахстанских импортеров, находящихся в "зеленой" зоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пояснили в пресс-службе Комитета госдоходов МФ РК, к импортерам "зеленой" зоны отнесены налогоплательщики, включенные в приказ министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2020 года № 1241 "Об утверждении Перечня налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков".
 

Электронное таможенное сопровождение максимально упрощает таможенные операции при транзите, сокращает время прохождения границы и существенно снижает финансовые расходы для участников внешнеэкономической деятельности, строящих бизнес на принципах "прозрачности" и соблюдения требований законодательства. Внедрение указанной меры стало возможным на основании приказа министра финансов Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 407 "Об утверждении Правил применения электронного таможенного сопровождения транспортных средств, а также взаимодействия органов государственных доходов, декларанта, национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок и перевозчика при электронном таможенном сопровождении транспортных средств", - пояснили в ведомстве.

 
Таким образом, участники внешнеэкономической деятельности, отобранные в рамках системы управления рисками и выбравшие систему электронного таможенного сопровождения, вправе обратиться в соответствующий таможенный орган и к оператору по отслеживанию навигационных пломб, которым определено ТОО "Silk Way monitoring" (www.swm.kz).

Как сообщалось ранее, электронное таможенное сопровождение будет осуществляться путем навешивания навигационных пломб на грузовые отсеки автотранспортных средств и удаленного отслеживания перемещения транспортного средства от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения.
 

РК и РФ обсудили вопрос дальнейших поставок российского дизтоплива в Казахстан

21.10.2021, 18:53 65503
МОСКВА. 21 ОКТЯБРЯ - Министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе состоявшейся в Москве встречи отмечен высокий уровень сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Стороны рассмотрели вопросы в нефтяной, нефтехимической, газовой отраслях и в сфере недропользования, сообщает пресс-служба Минэнергетики РК.
 
Кроме того, стороны обсудили вопрос дальнейших поставок российского дизельного топлива в Казахстан, которые начались в текущем месяце и позволили оперативно стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и не допустить негативных последствий дефицита топлива.
 
Министр Магзум Мирзагалиев также поднял тему газификации Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей и предложил российской стороне принять участие в поставках газа на взаимоприемлемых условиях. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что правительство России готово активизировать переговорный процесс по этому вопросу, заинтересованным органам и компаниям будут даны соответствующие поручения. 
 
Участники встречи также договорились рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного проекта по созданию сети заправочных станций сжиженного природного газа вдоль транзитного маршрута от России до КНР. Стороны сошлись во мнении, что это направление имеет высокий потенциал и позволит обеспечить растущие потребности производственных предприятий Казахстана и транзитного транспорта в топливе.
 
По итогам переговоров стороны отметили взаимный интерес в активизации двусторонних отношений в рамках как действующих, так и новых совместных проектов.
 

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