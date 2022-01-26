Токаев заявил о борьбе с коррупцией на границе с КНР

НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - Две трети объема произведенных в Казахстане сжиженных пропана и бутана экспортируется. Тем временем оптовые цены в секторе выросли на 25% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Объем природного газа, добытого в РК за январь-ноябрь 2021 года, составил 49,1 млрд кубометров - на 2,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Показатель сокращается два года подряд и является самым низким за последние четыре года. Из этих 49,1 млрд кубометров объём природного естественного газа в газообразном состоянии составил 19,5 млрд кубометров, а объём нефтяного попутного газа - 29,6 млрд кубометров", - сообщает Finprom.kz .

По данным аналитиков, практически вся добыча природного газа традиционно приходится на Западный Казахстан: Атыраускую (22,5 млрд кубометров), Западно-Казахстанскую (17,6 млрд кубометров), Актюбинскую (5,2 млрд кубометров) и Мангистаускую (2,6 млрд кубометров) области.

В сегменте переработки за январь-ноябрь 2021 года в Казахстане произвели почти 2,4 млн тонн сжиженных пропана и бутана - на 0,5% больше по сравнению с январём-ноябрём 2020-го. Рост объёма производства пропана и бутана продолжается шестой год подряд.

Более половины объёма производства было сосредоточено в Атырауской области (1,4 млн тонн). Значительные объёмы также пришлись на Актюбинскую (541,9 тыс. тонн) и Павлодарскую (113,3 тыс. тонн) области, и Шымкент.

На экспорт за январь-октябрь 2021 года было отправлено почти 1,5 млн тонн сжиженных пропана и бутана, что составило 68,8% от объёма производства за соответствующий период. При этом это на 7,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года", - уточняют аналитики.

По их словам, доля реализации сжиженных пропана и бутана на внутреннем рынке за год выросла с 24,5% до 31,2% от общего объёма ресурсов и составила 676,8 тыс. тонн (рост за год - на 29,3%).

Импортировали же в Казахстан за соответствующий период всего 40,1 тонны пропана и бутана - на 38,4% меньше, чем годом ранее.

Оптовые цены на сжиженные пропан и бутан, произведенные в стране и предназначенные, в числе прочего, для розничной реализации на внутреннем рынке, за январь-декабрь 2021 года выросли на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020, хотя до этого два года подряд цены снижались: на 6,7% в 2020 году и на 2,7% - в 2019 году", - говорится в материале.