Токаев заявил о необходимости диверсификации экономики Алматы

Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с общественностью Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что город попал в так называемую ловушку средних доходов, для выхода их которой необходима глубокая диверсификация экономики.





По словам Токаева, сегодня в Алматы около 70% всех инвестиций приходится только на три отрасли - недвижимость, транспорт и торговлю. Низкая диверсификация экономики приводит к замедлению роста доходов горожан.





Город попал в так называемую ловушку средних доходов, для выхода их которой необходима глубокая диверсификация экономики. Акцент следует сделать на развитии обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора и креативных индустрий", - считает глава государства.





Он подчеркнул необходимость стимулировать конкуренцию, привлекать инвестиции и существенно повысить производительность труда.





В городских условиях развитие обрабатывающей промышленности должно идти с использованием современных экологичных и компактных технологий с высокой автоматизацией и цифровизацией процессов. Следует в полной мере реализовать потенциал индустриальной зоны Алматы и парка инновационных технологий «Алатау». Здесь планируется разместить более тысячи производств с созданием свыше 20 тысяч рабочих мест», - рассказал президент.





В целом основной вклад в положительную динамику вносят обрабатывающая промышленность (рост 13,9%) и инвестиционная активность. С начала года в экономику города привлечено 930 миллиардов частных инвестиций (рост почти 20%). Поступательно развивается предпринимательство - количество субъектов малого и среднего бизнеса с начала года увеличилось на 30%. В этой сфере занята большая часть жителей города.





Токаев поделился, что во многих мегаполисах мира ключевыми двигателями экономического роста являются креативные индустрии.





Сегодня наши талантливые граждане достигают в этой сфере широкой известности за рубежом. Нам нужно создать все условия для их полноценной самореализации именно в нашей стране. Уже сейчас в креативном секторе Казахстана действуют более 19 тысяч компаний. При этом свыше 40% всех IT-компаний страны базируются в Алматы. Мегаполис становится притягательным центром для цифровых номадов. Для реализации творческих инициатив граждан в ближайшее время в городе будут запущены креативные хабы и кластеры. Я поддерживаю идею акимата о создании городского венчурного фонда с первоначальной капитализацией 10 миллиардов тенге. Важно привлечь частные средства для реализации этого проекта", - высказался он.





Президент выразил уверенность, что фонд придаст мощный импульс развитию экосистемы креативных индустрий.











