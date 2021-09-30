Токаеву рассказали о строительстве четырех городов-спутников в Алматинской области

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НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора группы Surbana Jurong Вонг Хеанг Файна, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Основным предметом беседы главы государства с генеральным директором сингапурской компании стали перспективы реализации инвестиционного проекта развития Алматинской агломерации, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент был проинформирован о планах компании по строительству в партнерстве с отечественными инвесторами четырех новых городов-спутников "G4 City" в Алматинской области. В настоящее время подготовлен мастер-план, разработана дорожная карта по реализации проекта, предусматривающая разработку градостроительных документов, формирование инженерной и социальной инфраструктуры, создание благоприятного инвестиционного климата".
Глава государства отметил стратегическую важность укрепления инвестиционного сотрудничества с Сингапуром, а также заверил иностранных партнеров в поддержке проекта со стороны государства.
Проект предполагает строительство четырех городов-спутников Алматы - G4 City с общей численностью населения в 220 тыс. человек.
Первым до 2030 года планируют построить финансово-деловой центр Gate City на площади 2370 гектаров с проектной численностью населения 60 тыс. и 1,4 миллиона квадратных метров жилья. Затем начнется строительство остальных городов. Golden City станет городом образования, спорта и здоровья. Growing City - это международный транспортно-логистический центр. А Green City - станет центром отдыха, развлечений и туризма. Его планируют построить на берегу Капшагайского водохранилища.
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Россия готова оказать Казахстану поддержку в возведении АЭС
30.09.2021, 15:41 4240
КОКШЕТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент России Владимир Путин заявил о готовности оказать поддержку Казахстану в возведении и эксплуатации атомных электростанций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Россия предлагает нашим партнерам, в том числе и казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций. В частности, речь могла бы идти о строительстве в республике АЭС российского дизайна, но не только. Речь идёт о создании целых отраслей, которые включают в себя обучение кадров в российских вузах на новых специальностях, связанных с использованием атомной энергетики", - сказал Владимир Путин сегодня в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
Он подчеркнул, что влияние АЭС на загрязнение воздуха ничтожно мало. Российские специалисты добиваются последовательного снижения нагрузки на атмосферу, совершенствуя технологии, вводя в эксплуатацию эффективные газоочистительные установки.
У России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в сфере экологии и зелёного роста. Рассчитываем, что к ней будут активно подключаться все регионы наших стран", - заключил Путин.
Токаев призвал РФ скорее договориться об освоении Хвалынского и Имашевского месторождений
30.09.2021, 14:51 11368
КОКШЕТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал главу РФ Владимира Путина в срочном порядке способствовать решению об освоении Хвалынского и Имашевского месторождений. Об этом он заявил сегодня в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Для увеличения ресурсной базы важное значение имеет своевременная реализация крупных совместных с Россией проектов "Хвалынское" и "Имашевское". Важно прийти к скорейшему решению коммерческих вопросов с "Газпромом", что ускорит реализацию названных проектов", - сказал Токаев.
Он также отметил, что для повышения инвестиционной привлекательности газовой отрасли в Казахстане принимается ряд системных мер.
Определены новые рыночные подходы к ценообразованию на газ - это делает вложение в газовые проекты более прибыльными. Мы приняли решение трансформировать "Казтрансгаз" по аналогии с "Газпромом". Компания станет полноценной вертикально интегрированной национальной газовой компанией", - сообщил президент.
Также, по его словам, на национальном уровне в рамках подготовки к большому технологическому переходу принят новый Экологический кодекс, соответствующий передовым международным стандартам. Предприятиям предоставлена возможность модернизации производств за счёт освобождения от экономических платежей, что позволит бизнесу осуществлять активное технологическое обновление путем внедрения наилучших доступных технологий.
Также Токаев сообщил о том, что РК и РФ приступают к освоению крупного месторождения Каламкас-Море и Хазар.
Определен стратегический партнер с российской стороны - это компания "Лукойл". Общая стоимость проекта составит около $5 млрд", - добавил президент Республики Казахстан.
Токаев на форуме с Путиным поднял проблему досмотра большегрузов
30.09.2021, 14:32 17551
КОКШЕТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил усиливать пограничные пункты между Казахстаном и Россией инспекционно-досмотровыми комплексами, чтобы исключить требование о досмотровых проходах в большегрузах. Об этом глава государства сказал сегодня в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Отдельно хочу остановиться на проблемах грузоперевозчиков, пересекающих нашу границу. Это важный для нас вопрос. На казахстанско-российской границе действуют 30 автомобильных пограничных пунктов пропуска. Только пять из них оборудованы инспекционно-досмотровыми комплексами. К сожалению, они периодически выходят из строя. Речь идет о пунктах пропуска на границе с Саратовской областью, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и другими", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что пограничная служба России ввела новые требования по обеспечению технологического прохода в грузовых отсеках автотранспортных средств.
Водителей заставляют выгружать груз прямо в досмотровой зоне, что зачастую приводит к порче груза. Перевозчики вынуждены загружать автотранспортные средства на две трети от имеющегося места. Например, в "Газелях" вместо положенных 8-10 тонн теперь грузится от 4 до 6 тонн потребительских товаров. Большегрузы теперь вместо 30-40 тонн перевозят 15-20 тонн товара. В результате увеличиваются транспортные издержки, растет цена товаров", - подчеркнул глава государства.
Он также отметил, что Казахстан относится к мерам безопасности с полным пониманием, особенно в свете событий в Афганистане. Вместе с тем, по мнению президента РК, дооборудование пунктов пропуска современными инспекционно-досмотровыми комплексами могло бы решить проблемы безопасности и скорости коммерческого транзита".
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил сегодня в рамках форума принять совместную программу по развитию мультимодальных перевозок.