Токаеву рассказали о строительстве четырех городов-спутников в Алматинской области

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НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора группы Surbana Jurong Вонг Хеанг Файна, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основным предметом беседы главы государства с генеральным директором сингапурской компании стали перспективы реализации инвестиционного проекта развития Алматинской агломерации, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент был проинформирован о планах компании по строительству в партнерстве с отечественными инвесторами четырех новых городов-спутников "G4 City" в Алматинской области. В настоящее время подготовлен мастер-план, разработана дорожная карта по реализации проекта, предусматривающая разработку градостроительных документов, формирование инженерной и социальной инфраструктуры, создание благоприятного инвестиционного климата".

Глава государства отметил стратегическую важность укрепления инвестиционного сотрудничества с Сингапуром, а также заверил иностранных партнеров в поддержке проекта со стороны государства.





Проект предполагает строительство четырех городов-спутников Алматы - G4 City с общей численностью населения в 220 тыс. человек.

Первым до 2030 года планируют построить финансово-деловой центр Gate City на площади 2370 гектаров с проектной численностью населения 60 тыс. и 1,4 миллиона квадратных метров жилья. Затем начнется строительство остальных городов. Golden City станет городом образования, спорта и здоровья. Growing City - это международный транспортно-логистический центр. А Green City - станет центром отдыха, развлечений и туризма. Его планируют построить на берегу Капшагайского водохранилища.

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