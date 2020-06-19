Токаеву рассказали об инициативе создания ситуационного центра по вопросам занятости

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимуром Кулибаевым, передает Kazakhstan Today.

Встреча прошла в режиме видеосвязи. Глава НПП "Атамекен" рассказал о состоянии предпринимательства после режима чрезвычайного положения и карантинных ограничений, сообщила пресс-служба Акорды.

Тимур Кулибаев сообщил о предварительных итогах серии рабочих встреч по обсуждению проблемных вопросов пострадавших отраслей бизнеса. В совместных встречах с бизнес-сообществом, инициированных НПП "Атамекен", приняли участие премьер-министр, члены правительства, акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента.

Глава государства также заслушал информацию об итогах опросов предпринимательства по вопросам занятости и принимаемых мер поддержки, в которых приняло участие порядка 65 тыс. субъектов бизнеса. Кроме того, президент Казахстана был ознакомлен с предложением о создании единого ситуационного центра по вопросам занятости с участием правительства, местных исполнительных органов и НПП "Атамекен".

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