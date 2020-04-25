Топ-менеджеры крупных предприятий не получат дивиденды и бонусы в этом году

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Топ-менеджеры системообразующих предприятий не получат дивиденды и бонусы за 2019-2020 годы, передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Госкомиссии по модернизации экономики, на котором рассмотрены меры государственной поддержки системообразующих предприятий РК. Министром национальной экономики представлен проект реестра, в который вошло 361 предприятие в сферах строительства, транспорта, энергетики, торговли, аренды недвижимости, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

По информации пресс-службы премьер-министра, в качестве мер господдержки рассматриваются предоставление госгарантий по кредитам, доступ к льготной ликвидности, налоговые отсрочки, упрощение и ускорение процесса возврата НДС, ускорение предоставления всех разрешительных документов и государственных услуг.

Встречными обязательствами системообразующих предприятий станут сохранение оплачиваемых рабочих мест, закупка товаров и услуг у отечественных производителей (при наличии), раскрытие информации, обеспечение своевременных платежей в рамках действующих договоров, отмена дивидендных выплат и бонусов топ-менеджменту за 2019-2020 годы", - отметили в пресс-службе.

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